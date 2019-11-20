Эксперты информационного онлайн-издания Onliner.by провели испытания шин. В рамках проекта специалисты замерили уровень их шума при скорости 50, 60, 90 и 120 км/ч с помощью сертифицированных приборов, оцифровали звуковые показатели и сравнили их. Участниками тестирования стали шесть комплектов шин разных брендов. Лучший результат по уровню шума в салоне автомобиля продемонстрировали Viatti Bosco S/T. Модель выпускается на производственных мощностях предприятий Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES.

Измерение акустического эффекта корреспонденты портала провели Республиканском полигоне для испытания мобильных машин в Беларуси. Спецтрасса находится на удалении от МКАД, там практически не ездят другие транспортные средства, поэтому воздействие постороннего шума было исключено. Тестирование проходило в течение трех дней при одинаковых для всех участников погодных условиях: осадки отсутствовали, сила ветра достигала 1-3 метров в секунду.

Нешипуемую зимнюю Viatti Bosco S/T разработали специально для внедорожников и кроссоверов. Модель сочетает комфорт и бесшумность вождения со способностью выдерживать значительные нагрузки. Шина обеспечивает уверенную езду не только по асфальту, но и по снежному покрытию или дорожному полотну, покрытому льдом. За счет специальных углублений в плечевых шашках повышается проходимость автомобиля по снегу. Точную управляемость при активном маневрировании на твердом дорожном покрытии дает оптимальный профиль модели в зоне перехода протектора в боковину.

«Низкий уровень шума обеспечивается асимметричным рисунком протектора с увеличенным количеством шашек, имеющих оптимально подобранный угол наклона стенок. Благодаря многочисленным нюансам, учитывающим особенности российского климата и состояния дорог, а также высокой устойчивости в сочетании с управляемостью и энергоэффективностью делают нешипуемые Viatti Bosco S/T оптимальным выбором для комплектации вашего автомобиля», – отметил и.о. заместителя директора по маркетингу Торгового дома «Кама» Ильдар Шайдуллин.

Источник: https://auto.onliner.by/2019/11/20/tyres-5

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KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 26 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/