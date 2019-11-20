Viatti Bosco S/T обеспечивает уверенную езду по снежному покрытию2019-12-11 19:51
Эксперты информационного онлайн-издания Onliner.by провели испытания шин. В рамках проекта специалисты замерили уровень их шума при скорости 50, 60, 90 и 120 км/ч с помощью сертифицированных приборов, оцифровали звуковые показатели и сравнили их. Участниками тестирования стали шесть комплектов шин разных брендов. Лучший результат по уровню шума в салоне автомобиля продемонстрировали Viatti Bosco S/T. Модель выпускается на производственных мощностях предприятий Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES.
Измерение акустического эффекта корреспонденты портала провели Республиканском полигоне для испытания мобильных машин в Беларуси. Спецтрасса находится на удалении от МКАД, там практически не ездят другие транспортные средства, поэтому воздействие постороннего шума было исключено. Тестирование проходило в течение трех дней при одинаковых для всех участников погодных условиях: осадки отсутствовали, сила ветра достигала 1-3 метров в секунду.
Нешипуемую зимнюю Viatti Bosco S/T разработали специально для внедорожников и кроссоверов. Модель сочетает комфорт и бесшумность вождения со способностью выдерживать значительные нагрузки. Шина обеспечивает уверенную езду не только по асфальту, но и по снежному покрытию или дорожному полотну, покрытому льдом. За счет специальных углублений в плечевых шашках повышается проходимость автомобиля по снегу. Точную управляемость при активном маневрировании на твердом дорожном покрытии дает оптимальный профиль модели в зоне перехода протектора в боковину.
Источник: https://auto.onliner.by/2019/11/20/tyres-5
***
© 443000.ru