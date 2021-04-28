Первый шинный торгово-сервисный центр «Viatti» появился в Альметьевске2021-05-19 19:36
В Альметьевске состоялось открытие первого фирменного Торгово-сервисного центра «Viatti», совместного проекта Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES и сети шинных центров «Колеса Даром». В магазине представлено современное торговое оборудование и широкий ассортимент шин и дисков, в сервисной зоне – четыре поста шиномонтажа и один пост сход-развала колес.
На торжественном открытии присутствовали исполнительный директор ООО «ТД «Кама» Шарипов Тимур Салихович и генеральный директор сети шинных центров «Колеса Даром» Бадретдинов Ренат Рафаилович. Сотрудники центра продемонстрировали гостям мероприятия технические возможности нового сервисного предприятия, торговый зал и зону ожидания клиентов.
Самая главная особенность формата данного центра — это взаимодействие клиента, сотрудников торгового зала и сервиса, что видно невооруженным взглядом уже по визуальной реализации объекта. Несмотря на распределение функциональных зон, просматривается единая линия покупательского потока и стилистического решения. Магазин оснащен новейшим оборудованием в соответствии с товарными группами, расположенными в понятной и предсказуемой последовательности.
«С открытием первого шинного центра «Viatti» бренд будет ассоциироваться у автовладельцев не только с надежными и качественными шинами, но и с профессиональным автомобильным сервисом. ТСЦ оснащен современным оборудованием и соответствует высоким стандартам качества и обслуживания, принятыми в KAMA TYRES», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».
ТСЦ «Viatti» оказывает следующие услуги:
Клиенты ТСЦ «Viatti» при покупке летних шин бренда Viatti могут воспользоваться акциями «Кэшбэк от Viatti» (https://www.viatti.ru/ru/brand_viatti/giftsfromviatti/) и «Шиномонтаж в подарок». Подробности на сайте https://www.viatti.ru/.
Торгово-сервисный центр «Viatti» (ИП Гимазетдинова Г. Р.) располагается по адресу г. Альметьевск, ул. Полевая, д. 4. График работы: ежедневно с 9:00 до 19:00. Телефон: 8 (800) 250 98 60.
Юридическая информация: ИП Гимазетдинова Г. Р.; ОГРНИП: 317169000033210; ИНН: 165041886701.
KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 24% всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.
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