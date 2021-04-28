В Альметьевске состоялось открытие первого фирменного Торгово-сервисного центра «Viatti», совместного проекта Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES и сети шинных центров «Колеса Даром». В магазине представлено современное торговое оборудование и широкий ассортимент шин и дисков, в сервисной зоне – четыре поста шиномонтажа и один пост сход-развала колес.

На торжественном открытии присутствовали исполнительный директор ООО «ТД «Кама» Шарипов Тимур Салихович и генеральный директор сети шинных центров «Колеса Даром» Бадретдинов Ренат Рафаилович. Сотрудники центра продемонстрировали гостям мероприятия технические возможности нового сервисного предприятия, торговый зал и зону ожидания клиентов.

Самая главная особенность формата данного центра — это взаимодействие клиента, сотрудников торгового зала и сервиса, что видно невооруженным взглядом уже по визуальной реализации объекта. Несмотря на распределение функциональных зон, просматривается единая линия покупательского потока и стилистического решения. Магазин оснащен новейшим оборудованием в соответствии с товарными группами, расположенными в понятной и предсказуемой последовательности.

«С открытием первого шинного центра «Viatti» бренд будет ассоциироваться у автовладельцев не только с надежными и качественными шинами, но и с профессиональным автомобильным сервисом. ТСЦ оснащен современным оборудованием и соответствует высоким стандартам качества и обслуживания, принятыми в KAMA TYRES», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

ТСЦ «Viatti» оказывает следующие услуги:

Реализация продукции Шинного бизнеса KAMA TYRES (шины брендов Viatti, KAMA), а также других брендов;

Легковой и легкогрузовой шиномонтаж;

Развал-схождение колес;

Балансировка;

Сезонное хранение легковых и легкогрузовых шин;

Продажа и ремонт дисков;

Замена технических жидкостей;

Ремонт подвески и рулевого управления;

и другие услуги.

Клиенты ТСЦ «Viatti» при покупке летних шин бренда Viatti могут воспользоваться акциями «Кэшбэк от Viatti» (https://www.viatti.ru/ru/brand_viatti/giftsfromviatti/) и «Шиномонтаж в подарок». Подробности на сайте https://www.viatti.ru/.

Торгово-сервисный центр «Viatti» (ИП Гимазетдинова Г. Р.) располагается по адресу г. Альметьевск, ул. Полевая, д. 4. График работы: ежедневно с 9:00 до 19:00. Телефон: 8 (800) 250 98 60.

Юридическая информация: ИП Гимазетдинова Г. Р.; ОГРНИП: 317169000033210; ИНН: 165041886701.

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 24% всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин: https://kamatyres.shop/