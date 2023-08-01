На днях город Ясный с населением чуть больше 15 тыс. человек стал местом “паломничества” представителей бизнеса из разных регионов страны, включая Самарскую и Оренбургскую области, республики Башкортостан и Татарстан. Его миссия, как заявили организаторы, не только воочию увидеть современные промышленные и социальные блоки градообразующего предприятия АО “Оренбургские минералы”, обменяться идеями и технологиями, но и вступить в диалог между представителями бизнеса, власти, лидерами общественного мнения от том, можно ли сделать комфортной жизнь людей в российской глубинке.

Как признавались сами “промышленные туристы”, в такую возможность до приезда в Ясный мало кто из них верил. Между тем, в 2022 году Ясный по критерию “качество городской среды” набрал 206 баллов, продемонстрировав самые высокие темпы роста в регионе. Сегодня он занимает второе место в областном рейтинге, учитывающем широкий набор критериев: показатель уровня безработицы. размер средней зарплаты, объем инвестиций в благоустройство территории, оснащение организаций здравоохранения и культуры…

Все названные успехи, как пояснила принимающая сторона, стали возможны благодаря не только усилиям социально ответственного бизнеса, но в большей мере реализацией в моногороде федеральных национальных проектов. Ясный активно принимает участие в реализации 11 региональных проектов, входящих в состав четырех нацпроектов. Многие возразят, что средства нацпроектов центр охотнее отдаст мегаполисам, чем будет распылять их по многочисленным малым городам и их небольшим населениям. Но опыт Ясного говорит как раз об обратном. Деньги нацпроектов выделяются всем “нуждающимся”, но лишь в том случае, если оперативно и грамотно сформирована заявка, подготовлены документы. И, конечно, если бюджетная подушка безопасности своевременно превращается на местах в нужный жителям ДК или объект коммунальной инфраструктуры. Так, в рамках нацпроекта “Городская среда” в Ясном только за последние два года обновили детскую школу искусств, стадион “Восток”, ФОК “ОМ Арена”, спортивную школу “Асбест”, сквер Мемориала памяти, парк на улице Юбилейной, площадь у городского фонтана, базу отдыха “Солнечный плес”, санаторий-профилакторий “Ленок”.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер еще по итогам речи президента РФ Владимира Путина на Восточном экономическом форуме 2023 года отметил, что ключевой ролью в развитии регионов нашей страны является привлечение инвестиций. В судьбе Ясного именно они сыграли поворотную роль – в 2019 году появление ТОСЭР “Ясный” привело к появлению 12 компаний, в том числе производителя армирующей добавки для автодорог ООО “ОМ”, компания “УралПромМаш” выпускает насосы для предприятий энергетической и добывающих отраслей, ООО “ЦПМ” производит продукцию из полимерных материалов и т. д. По словам Дениса Паслера, две ТОСЭР Оренбуржья, “Ясный” и “Новотроицкий”, создали более 3200 рабочих мест и привлекли инвестиции на сумму в 10,1 млрд рублей.

Что же касается жизни горожан, то для Ясного очень важно, что все реализуемые властями на местах и подкрепленные бюджетными миллионами проекты родились именно из их наказов. К примеру, много нареканий в городе вызвала система ЖКХ – от питьевой воды до тепла в квартирах. В рамках проекта модернизации систем коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения в Ясном была построена современная автоматизированная блочно-модульная котельная суммарной тепловой мощностью 73,889 МВт. В результате сократили до минимума не только аварии на сетях, но и снизили потери тепловой энергии. Также завершены работы и по реконструкции водовода протяженностью около 9000 метров, что улучшило качество питьевой воды в домах горожан. В ближайшее время в рамках нацпроекта “Жилье и городская среда” будет реконструирована набережная пруда площадью 3,2 гектара, где кроме чистой водной глади появятся кинотеатр на траве, гамаки, фотозона, площадки для пикников.