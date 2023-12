Бизнес

Зажглись новые звезды в мире бизнеса 2023-12-08 14:43



Предприниматели и топовые специалисты приняли участие в международном конкурсе Best Business Awards. На днях в Москве в ресторане Caspian прошла церемония награждения победителей. Ведущим знакового мероприятия в деловой сфере стал телеведущий канала МУЗ ТВ Артем Шалимов. Побороться за главный приз могли участники со всего мира вне зависимости от пола, возраста, национальности и семейного положения. Главным требованиям для бизнесменов было работать легально, иметь зарегистрированную компанию. Также к участию допускались топовые специалисты, работающие по найму, которые вносят существенный вклад в развитие бизнеса, например, управленцы, маркетологи и профессионалы из сферы IT. Организатор события – Продюсерская компания «Атмосфера» в лице Яны Кутуевой. Оценивало конкурсантов компетентное жюри: главный редактор телеканала «Моя Планета», старший преподаватель журфака МГУ Роман Лобашов, предприниматель Александр Тропарев («ОлимпТВ), предприниматель Манвел Енгибарян (ООО «Ролл-Лайн»), предприниматель, владелец компаний Migliori, Zoletto и New Level Махач Хайбаев, предприниматель, член Экспертного совета по ВЭД Комитета по экономике ГД РФ, Президент общественного объединения Российского отраслевого Союза производителей и предпринимателей «Красота и здоровье нации» Римма Вагапова, основатель компании DOSTAЕВСКИЙ, сооснователь компании Смекалка и венчурный инвестор (генеральный партнер) компании People&People Владимир Овелян, основатель и руководитель онлайн-школы для дизайнеров интерьера РАД Анна Симонова. Также в судейскую бригаду вошли: к.м.н., владелец стоматологии Роман Марулиди, д.м.н., основатель клиники пластической хирургии Тигран Алексанян, вице-президент страховой компании ВСК Ольга Каменская, предприниматель и профессиональный бьюти-мастер, владелец салона красоты в Черногории Екатерина Киселева, Директор ООО «Опт-Камень», основатель и руководитель производственной компании «Царский двор», член и эксперт Комитета строительных материалов «Московской ассоциации предпринимателей» Виталий Еременко, основатель, владелец и директор юридического онлайн-сервиса по совпровождению сделок с недвижимостью, владелец салона красоты бизнес-класса ТЕОРЕМА, основатель и руководитель инновационной школы администраторов ТЕОРЕМА-ПРО Александр Землянко, владелец нескольких популярных каналов на Ютубе, обладатель Золотой и Серебряной кнопок Кирилл Маринин, предприниматель, владелец розничной сети мобильной техники iGorod, руководитель агентства недвижимости Константин Малорошвило, эксперт по медицинскому продвижению, член Гильдии Маркетологов Андрей Казаков. По словам организатора международной премии Best Business Awards Яны Кутуевой, задача премии состоит в том, чтобы привлечь внимание к малому и среднему бизнесу, наладить сотрудничество между предпринимателями и топовыми специалистами из разных уголков мира. Также важно, чтобы опытные бизнесмены поделились своим бэкграундом с начинающими, а перспективные стартапы смогли найти себе финансирование. Оргкомитет получил около 3000 заявок на получение премии. В итоге победителями стали: Александра Бибикова – «Лучший бренд-маркетолог», Александра Горева-Куртышева – «EdTech предприниматель года», StudyAmerica – «Лучшая международная компания по зарубежному образованию», Виктор Лапин – «Прорыв года в девелопменте», Максим Никулин – «Лучший эксперт по кризисному моделированию и оптимизации бизнес процессов», Сергей Комаров – «Лучший предприниматель в сфере производства», Анна Троцевская – «Лучший эксперт в сфере преподавания иностранных языков», LIONESS – «Лучший бренд одежды для дома», Лана Кайзи – «Открытие года», Александр Исайченко – «Лучший предприниматель в сфере автобизнеса», Кайрат Мамиев – «Лучший топ-менеджер и предприниматель», Нугзар Макаридзе – «Лучший топ-менеджер в сфере гостеприимства», Биг Дата – «Сервис №1 по работе с большими данными в России», Игорь Болгов – «Лучший режиссер прямых интернет эфиров», Александр Беспалов – «Открытие границ. За вклад в развитие международных бизнес отношений и создание инвестиционных возможностей для российских инвесторов в современной реальности», Александр Буров – «Лучший предприниматель в сфере зооиндустрии», Илья Будишевский – «Лучший предприниматель в сфере бизнеса на маркетплейсах». Также награды получили: Сергей Шлыков – «Лучший топ-менеджер в области промышленного строительства в сфере нефть и газ», Руслан Нигматуллин – «Лучший эксперт в сфере недвижимости Майами», CHEBANOV – «Лучший певец», Андрей Минин – «Лучший актер», Милана Тюльпанова – «Создатель лучшего лофта и ивент агентства», Екатерина Румянцева – «Основатель лучшего агентства недвижимости», Алина Ковалева – «Лучший социально-ответственный предприниматель», Павел Крупин – «Лучший предприниматель в сфере общественного питания», Владимир Чистяков – «Лучший шеф-повар и ресторатор», Виталий Крылов – «Лучший предприниматель в сфере онлайн», Анна Якунина – «Лучшая актриса», Юсуповская больница – «Самая гостеприимная клиника», Юлия Набиева – «Проект года в области корпоративного бизнес образования», Игорь Ерохов – «Инженер года в строительном бизнесе», Артур Евтеев – «Лучший топ-менеджер в сфере страхования», Антон Крастин – «Лучший предприниматель в сфере инновационных продуктов», Леонид Мартыновский – «Лучший руководитель в области интеграции искусственного интеллекта». Своими выступлениями гостей вечера порадовали талантливые артисты: LYUDMI, LAPINA, Юлия Колерт, Лана Кайзи, Анастасия Неонова, Полина Литвинова, Анна Вернов, NJohn, MATAFONOVA, Полина Леон, Максим Заяц, Даяна Брют, Роман Смит. Партнерами мероприятия стали: косметический бренд Christina Fitzgerald, стоматология «Альфа-Клиник», клиника эстетической медицины Dr. Polino. Фотографы мероприятия – Екатерина Потапова, Мария Платонова, Анастасия Подцерковская (Настя Ковски).

