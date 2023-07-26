Компания «АГРИСОВГАЗ», включенная в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере промышленности, вошла в список ведущих российских поставщиков черных и цветных металлов первого полугодия 2023 года. Рейтинг был составлен журналом «Металлоснабжение и сбыт».

Специализированное издание представило свой традиционный перечень ведущих российских поставщиков черных и цветных металлов первого полугодия 2023 года. Компания «АГРИСОВГАЗ» вошла в десятку лучших производителей алюминиевого профиля в России.

Рэнкинг был сформирован на основе анкет, полученных от покупателей металлопродукции, результатов опроса экспертов рынка металлов, комплексного анализа деятельности компаний. При определении лучших компаний учитывались следующие критерии: динамика развития бизнеса, объемы поставок, уровень сервисного обслуживания, качество продукции, надежность поставщика в части выполнения договорных обязательств в условиях кризиса. Кроме того, для формирования окончательного варианта рейтинга, претендентам было предложено заполнить анкету по итогам работы компании в I полугодии 2023 г.

«Мы гордимся тем, что компания «АГРИСОВГАЗ», продолжает оставаться одним из ключевых игроков на рынке алюминиевого профиля. Для нас это важный показатель качества работы, стабильности и результативности, а также успешной адаптации бизнеса к изменениям на рынке» – прокомментировал генеральный директор компании «АГРИСОВГАЗ» Максим Михайлович Якибчук.

О компании АГРИСОВГАЗ

ГК «АГРИСОВГАЗ» — крупнейший в России производственный комплекс, в состав которого входят три промышленных предприятия: завод алюминиевых конструкций, завод стальных конструкций, заводы горячего цинкования.

Будучи многопрофильным холдингом, компания является поставщиком продукции для целого ряда отраслей российской экономики, таких как: энергетика, нефтегазовый сектор, промышленно-гражданское и дорожное строительство.

Более подробную информацию о компании и ее продукции вы сможете найти на сайте agrisovgaz.ru.