«Театром можно заниматься только по любви, без любви – толку не будет» – начал разговор народный артист России, актер Сергей Безруков.

В Самару он приехал с моноспектаклем «Пушкин». До спектакля успел пообщаться со студентами театрального факультета в академии культуры и с руководителями театров, актерами – в региональном избирательном штабе кандидата в Президенты РФ В.В. Путина. Сам народный артист является доверенным лицом Владимира Путина.

«Я всегда работаю по-честному. Каждой роли отдаюсь без остатка. Работаю на износ. Это такая моя благодарность героям, которых я играю», – рассказывает о своей работе, также отдаваясь без остатка, Безруков.

Это по его инициативе в стране начали больше помогать детским театрам. Он стал локомотивом проекта «Единой России» – «Театры-детям», возглавив общественный совет проекта. Сегодня «Театры-детям» стал частью объединенного проекта «Культура малой родины».

«Воспитание любви к театру начинается с детей. И от нас, взрослых, зависит – куда мы их приведем. В какое помещение и на какую постановку. Мы не имеем права отбивать желание у детей ходить в театр. Впереди у них – целая жизнь. И наша работа – сделать так, чтобы ребенок хотел идти в театр», – говорит Безруков.

Положение артистов детских театров оставляет желать лучшего, – отмечает актер. Чтобы артисты шли в детские театры, он призвал власти региона поддерживать их и помогать. «Для детей надо работать так, чтобы взрослые люди не могли оторваться от спектакля. Мы называем их качественными артистами высокого мастерства. А детский театр – театром первого уровня, началом начал», – подчеркнул Безруков.

Ирина Калягина, региональный координатор проекта «Театры-детям» поблагодарила Сергея Безрукова за инициативу по поддержке детских театров на федеральном уровне. «За короткий срок улучшения произошли колоссальные», – отметила она. В 2017 году Самарская область получила субсидию – 15, 4 млн. рублей из федерального бюджета на реализацию проекта. Еще 1,7 млн. руб. выделено из регионального бюджета. Эти средства направлены на создание новых постановок, гастрольную деятельность и обновление материально-технической базы семи детских и кукольных театров: САМАРТ, Самарский Театр кукол, музыкальный театр «Задумка», «Лукоморье», театр «Время тайм» из Новокуйбышевска, «Пилигрим» и «Дилижанс» из Тольятти.

Поставлено семь премьерных спектаклей, у Самарского Театра кукол появился современный комфортабельный автобус, успели выехать на гастроли.

Сергей Безруков обратил внимание на доступность детских театральных постановок. «Хотелось бы видеть в детском репертуаре больше классики, – добавляет народный артист. – В классике заложено все».

Оставив автограф на стене почетных гостей, народный артист отправился в гримерку Театра оперы и балета. Зрителей ждал четырехчасовой моноспектакль Сергея Безрукова «Пушкин».