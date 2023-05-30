Проект реализуется в рамках сотрудничества между Российским институтом театрального искусства (ГИТИС) и Министерством культуры и духовного развития Якутии благодаря финансовой помощи компании.

Выпускницы ГИТИСа Евгения Тикиджи-Хамбурьян и Василиса Кутузова помогут студентам Арктического государственного института культуры и искусств поставить дипломный спектакль «Жалость». Старшекурсники совместно с преподавателями сыграют в постановке основные роли.

Премьера назначена на 5–6 ноября и пройдет в учебном театре института. Посетить ее смогут все желающие. В дальнейшем планируется, что постановка войдет в основной репертуар театра.

Также благодаря поддержке АО «РНГ» педагоги и студенты Арктического государственного института культуры и искусств смогут в ближайшее время пройти стажировки у ведущих мастеров ГИТИСа.

В прошлом году преподаватели ведущего театрального вуза страны приезжали в Якутск, где провели курсы повышения квалификации для работников культурных учреждений региона. Более 100 человек смогли пройти профессиональное обучение, не выезжая за пределы Якутии.