В рамках долгосрочного сотрудничества с Фондом развития музыкального искусства компания профинансировала проведение трех концертов в Якутске. Живое исполнение в зале и прямую трансляцию проекта смогли посмотреть в общей сложности более 2 млн человек.

Во время фестиваля молодые композиторы представили новое прочтение произведений Рахманинова С. В. в исполнении музыкантов разных поколений. Выступления сопровождались игрой симфонического оркестра «Symphonica ARTica» под управлением Владимира Онуфриева, Натальи Базалевой и маэстро Фабио Мастранджело.

Также для всех желающих были организованы мастер-классы «сольное фортепиано» и «академический вокал», которые провели лауреаты международных конкурсов Илья Папоян и Олеся Петрова.

«Я искренне признателен АО «РНГ» за возможность представить зрителям наш новый проект «Мой Рахманинов». Благодаря совместному сотрудничеству, мы вносим свой вклад в развитие культурного потенциала Якутии. Будем и дальше радовать жителей республики новыми концертами», – отметил Президент Фонда развития музыкального искусства маэстро Фабио Мастранджело.