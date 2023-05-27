12 июня встречаемся на площади Куйбышева, где для вас выступят: Гарик Сукачев, Ramil’, Люся Чеботина, основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, Дмитрий Маликов, группа «Двадцать», а также победители творческого конкурса, итоги которого жюри фестиваля подводит прямо сейчас!

12 июня в честь ДНЯ РОССИИ в Самаре пройдет Гранд-финал фестиваля авторской музыки «САМ.ФЕСТ», который соберет на одной сцене известных исполнителей, а также подающих надежды талантливых и самобытных артистов со всех уголков России.

Победители музыкального конкурса получат возможность записать и выпустить свой мини-альбом (EP) под кураторством лидеров музыкальной индустрии, а также выступить на одной фестивальной сцене вместе с именитыми специальными гостями, среди которых Гарик Сукачев, Ramil’, Люся Чеботина, Вадим Самойлов (ex Агата Кристи), Дмитрий Маликов и победитель прошлого года группа «Двадцать».

Композиции всех финалистов попадут на сборник «САМ.ФЕСТ», а обладателя наивысшей оценки жюри ждет особенный приз — запись и выпуск на всех цифровых площадках собственного альбома, работа над которым пройдет под руководством известного саундпродюсера Андрея Самсонова.

Еще одним подарком организаторов для победителя конкурса станет «полный пакет артиста», включающий фотосессию, бытовой и технический райдеры, помощь в ведении социальных сетей, а также консультации, связанные со всеми нюансами, с которыми музыкант может столкнуться в гастрольной практике.

В этом году конкурсантов оценивают:

– музыкальный продюсер, композитор, поэтесса, сценарист и режиссер Елена Кипер;

– музыкант, композитор и саунд-продюсер Андрей Самсонов;

– президент ГПМ Радио, Вице-президент Российской академии радио, Президент Академии Российской Музыки Юрий Костин;

– програмный директор НАШЕго радио Игорь Паньков;

– программный директор радиостанции «7 на семи холмах» Анастасия Рогожникова;

– музыкальный обозреватель «Российской Газеты», автор-редактор энциклопедии «Кто есть Кто в рок-музыке России», радиоведущий Александр Алексеев.