20 апреля 2018 года в Самарском академическом театре драмы им.М.Горького состоялось мероприятие, посвященное памяти заслуженного деятеля искусств РФ, генерального директора и художественного руководителя театра Вячеслава Гвоздкова.

В память о выдающемся деятеле культуры в фойе театра установили бюст работы хорошо известного в Самаре скульптора Карэна Саркисова.

На церемонии открытия друзья, близкие и коллеги вспоминали, каким Вячеслав Гвоздков был жизнерадостным, активным и несгибаемым человеком.

Врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов: «Безумно жалко, что он нам сегодня не может ничего ответить на поздравления. Очень рано и очень неожиданно он ушел. Театр обязательно будет жить, театр будет развиваться, будет помнить о том, что в его истории были годы, когда им руководил Вячеслав Алексеевич. Это было не самое простое, но успешное время. Вячеслав Алексеевич создал новую школу, практически подготовил большую часть сегодняшнего состава труппы, потому что все молодые артисты – это его ученики. Он сумел сохранить все лучшее, что было в нашем театре. Остались актеры, долгие годы работавшие до него, и те, кто 22 года работал с ним вместе, помогали ему, и он их ценил. И сегодня, конечно, задача театра — продолжить то дело, которое делалось Вячеславом Алексеевичем. Вячеслав Алексеевич, светлая память! Спасибо за все, что делали!».

Уход Вячеслава Алексеевича — это невосполнимая потеря не только для культуры Самарской области, но и для всей России.

Гвоздков — выдающийся деятель культуры, актер, театральный режиссер, поставивший более 150 спектаклей, руководитель, отдавший 22 года служению Самарскому академическому театру драмы им.М.Горького. Вячеслав Алексеевич никогда не сгибался перед трудностями и не собирался сдаваться недугам. Он строил планы на годы вперед, до последнего дня продолжал репетировать спектакль «Старый дом» по пьесе Алексея Казанцева. В марте его работу завершил главный режиссер, соратник и близкий друг Валерий Гришко.