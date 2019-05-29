Открытие итоговой выставки Х городского открытого конкурса фотографии «Самарский взгляд»2019-08-20 09:23
20 августа в 17:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14А) состоится открытие итоговой выставки Х городского открытого конкурса фотографии «Самарский взгляд».
Организаторами конкурса «Самарский взгляд» являются Самарская областная организация Союза журналистов России, администрация г.о. Самара и Фотообъединение областного союза журналистов.
Партнеры мероприятия – галерея «Новое Пространство» (Самарская областная универсальная научная библиотека), Самарское областное отделение Союза фотохудожников России.
В 2019 году «Самарский взгляд» празднует свое десятилетие. Проект считается одним из престижных в России.
На конкурс этого года всего было подано 2244 фотографии от 205 участников. Свои работы представили фотографы из Самарской, Саратовской, Московской, Ленинградской, Челябинской, Иркутской, Пензенской, Ярославской и других областей. Заявки поступили также из республик Адыгея, Чувашия и Узбекистан.
8 августа прошел первый отборочный тур, определены 88 финалистов, отобрано порядка 250 фотографий для оформления экспозиции. Еще 200 работ будет демонстрироваться на экране в выставочном зале.
По итогам конкурса традиционно присуждаются две главные премии: «За лучшую пресс-фотографию» и «За лучшую художественную фотографию».
Также определяются обладатели первых трех мест в каждой из 7 номинаций: «Люди и повседневная жизнь», «Коммерческая фотография», «Спорт», «События», «Природа», «Другая реальность» и «Настроение города». Они будут отмечены дипломами и памятными подарками.
Кроме того, учреждены специальные призы: «Моя Самара» – от Администрации г. о. Самара за одиночную фотографию (или серию), иллюстрирующую жизнь Самары, и приз имени Андрея Баскакова – за лучшую жанровую фотографию гуманистической направленности «За истинную фотографию».
Автору самого позитивного, жизнеутверждающего снимка спонсор конкурса ООО «Нестле Россия» г. Самара готовит приз «Все в шоколаде».
Имена победителей и лауреатов Х городского открытого конкурса фотографии «Самарский взгляд» будут названы на церемонии открытия итоговой выставки.
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