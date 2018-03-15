Композицию, автором стихов которой является Михаил Гуцериев, а автором музыки Виктория Кохана, уже можно услышать на волнах популярных радиостанций страны.

Таисия Повалий: «Моё сотрудничество с поэтом Михаилом Гуцериевым началось в 2013 году. За это время я спела четыре суперхита на его великолепные стихи. Почему так нескромно говорю о «суперхитах»? А как ещё назвать песни, которые постоянно крутятся на радио, которые собрали огромное количество наград и премий, нашли отклик в сердцах слушателей и в моём собственном сердце? Вы представляете, какое это счастье для артиста, петь песню, которая тебе нравится и осознавать, что её любит и публика?! Ни один мой концерт сейчас не обходится без композиций «Сердце – дом для любви», «Чай с молоком», «Твоих рук родные объятья». Михаилу Гуцериеву удаётся заглянуть в самую глубину человеческой души, схватить её суть, облечь в стихотворную форму. Это удивительный талант, дар, сравнимый, разве что с волшебством. Так что, когда мне предложили спеть новую песню на его стихи, я не раздумывала ни секунды!».

Композиция получилась по-весеннему яркой, романтичной и даже чарующей. Это и не удивительно! Ведь, во-первых, Таисия Повалий как никто другой умеет исполнять именно такие душевные глубоко лирические песни, а, во-вторых, музыку к песне написала одна из самых талантливых и востребованных на сегодняшний день композиторов – Виктория Кохана. Её песни неоднократно звучали в финале фестиваля «Песня года», награждались другими музыкальными наградами, в том числе премиями «Шансон года» и «Золотой граммофон».

Поклонники Таисии Повалий просят артистку обязательно сделать видеоверсию песни. Таисия обещает обязательно подумать над сценарием и найти в своём плотном графике время для съёмок.