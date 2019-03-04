Культура

Библиотеки губернии поделятся новостями в новой радиопрограмме 2019-03-28 13:03



Самарская областная универсальная научная библиотека и радио «Время звучать!» (http://vzradio.ru/) создали новую радиопрограмму «Твоя библиотека». Программа призвана делиться новостями от ведущих областных библиотек губернии: Самарской областной универсальной научной библиотеки, Самарской областной детской библиотеки, Самарской областной юношеской библиотеки и Самарской областной библиотеки для слепых. Темы программ самые разные: пополнение книжных фондов, нововведения в работе библиотек, разнообразные мероприятия — открытые лекции, поэтические вечера, театральные читки, кинопоказы, концерты классической музыки, заседания литературных клубов и многие другие события, которыми богаты сегодня областные библиотеки. «Как писал Хорхе Луис Борхес, некоторые называют Вселенную Библиотекой. А для нас библиотека — целая Вселенная!», — говорят журналисты радио «Время звучать!», анонсируя совместную передачу. Первые выпуски радиопередачи «Время звучать!» посвящены онлайн-экскурсиям по достопримечательностям Самары от Самарской областной библиотеки для слепых, новому сервису Самарской областной универсальной научной библиотеки «Единый электронный каталог» и тому, как совершенно бесплатно начать читать электронные и аудиокниги для детей, не выходя из дома, благодаря Самарской областной детской библиотеке. Программа выходит ежедневно в 8:03, 12:03, 16:03 и 20:03.

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