Новая виртуальная рубрика «Губернский фестиваль самодеятельного народного творчества «Рождённые в сердце России. Лучшее» появилась на интернет-ресурсах ГБУК «Агентство социокультурных технологий». В неё войдут видеозаписи гала-концертов фестиваля разных лет.

Концерты будут размещаться 15, 17, 22, 24 и 29 апреля 2020 г. на страничках ГБУК АСТ в ВКонтакте, на Facebook.

Фестиваль «Рождённые в сердце России» впервые состоялся в 2013 году. С каждым годом он становится всё популярнее в Самарской области, собирает всё больше участников и зрителей, вовлекает в активное творчество людей самых разных возрастов и национальностей.

За шесть лет фестиваль стал мощным стимулом для развития коллективов самодеятельного народного творчества. В его работе ежегодно принимают участие свыше 5000 человек. Для них этот творческий марафон — не только престижное состязание, но и своеобразная творческая лаборатория, где можно набраться опыта, увидеть уровень коллег и наметить точки дальнейшего роста.

Для зрителей губернский фестиваль самодеятельного народного творчества — это яркое и увлекательное зрелище, которое продолжается без малого два месяца, проходит на лучших концертных площадках региона и собирает полные залы.

В 2019 году фестиваль «Рождённые в сердце России» стал региональной составляющей федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.