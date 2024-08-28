Общество

АО «РНГ» совместно с Российским Красным Крестом продолжает помогать жителям Курской области 2024-09-05 20:45



Общими усилиями партнеров оказывается помощь эвакуированным жителям Курской области. На выделенные Компанией средства закупаются и распределяются продукты питания, постельное белье, гигиенические наборы, бытовая техника. Важным направлением работы Российского Красного Креста стала помощь по индивидуальным запросам, предоставление не рецептурных медикаментов и детского питания. Большое внимание уделяется психологической поддержке пострадавшим. «В условиях чрезвычайной ситуации крайне важно оказывать своевременную и разнообразную помощь всем нуждающимся. Благодаря совместным усилиям наших партнеров, включая АО «РНГ», Российский Красный Крест может оказывать всестороннюю поддержку пострадавшим в Курской области. Мы благодарны за активное участие в нашей работе», – отметил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

© 443000.ru

Твитнуть

