АО «РНГ» оказало очередную помощь парку «Живые алмазы Якутии»2024-10-09 13:23
Компания направила партию дизельного топлива в количестве трех тонн для обеспечения работы техники заповедника.
Поддержка оказывается в рамках долгосрочного соглашения о сотрудничестве. Документ предполагает ежегодные регулярные поставки дизельного топлива и содействие в заготовке кормов для животных природного парка, расположенного в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия).
Кроме того, ранее был передан в качестве благотворительной помощи вездеход «ТРЭКОЛ».
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