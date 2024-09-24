Компания направила партию дизельного топлива в количестве трех тонн для обеспечения работы техники заповедника.

Поддержка оказывается в рамках долгосрочного соглашения о сотрудничестве. Документ предполагает ежегодные регулярные поставки дизельного топлива и содействие в заготовке кормов для животных природного парка, расположенного в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия).

Кроме того, ранее был передан в качестве благотворительной помощи вездеход «ТРЭКОЛ».