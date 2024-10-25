Подготовка к родам – дело обоснованное и понятное. Много женских страхов собрал вокруг себя процесс родоразрешения. Но что с материнством?! Онлайн-школа «Принятие» в социологическом опросе выяснила, что поколение современных родителей, к которым относятся в основном миллениалы, готовятся не только к родам, но и к материнству. В исследовании приняли участие 1200 женщин возраста от 20 до 50 лет.

Опрос был разделён на две категории вопросов – это подготовка к родам и подготовка к жизни с ребёнком.

56% опрошенных волновались перед появлением ребенка в семье, 14% – не переживали совсем, а вот 30% – больше переживали за роды.

При подготовке к родам 64% будущих мам проходили платные курсы. Специально выбирали родильный дом по ОМС или платно – 60%. Самостоятельно читали книги и интернет – 53%. 38% взяли на роды партнёра, при этом 3% пришли с доулой, остальные в основном пошли с мужем, хотя были варианты мамы, сестры и даже подруги. 31% пользовались бесплатными курсами при роддомах. И 15% особенно никак не готовились и просто рожали по ОМС в ближайшем роддоме.

При этом 23% опрошенных выделили больницы, доброжелательные к ребенку. Это роддома, имеющие статус ВОЗ/ЮНИСЕФ, создавшие благоприятные условия для организации грудного вскармливания. Несмотря на то, что программа официально перестала действовать в 2019 году, в России остаются роддома, которые придерживаются этих принципов.

Среди средств подготовки к жизни с ребенком 81% женщин выделили платные курсы и вебинары, 60% – также изучали книги и интернет, 13% – прошли бесплатные курсы при роддоме.

Только 5% верили в свои инстинкты и не готовились совсем. При этом половина из этой группы сказали, что не успели подготовиться из-за преждевременного срока родов. И сожалеют о том, что не получилось заранее, так как пришлось наверстывать в процессе.

«Ужасно боялась родов. Готовилась только к ним. Про сон и жизнь с ребенком начала читать и слушать курсы, когда он родился. Знала бы – готовилась заранее»

Интересной тенденцией стало то, что женщины, которые рожали повторно, не готовились к появлению первого, но готовились к появлению второго.

«Не готовилась. Думала, что раз уже одного ребенка кормила грудью, то и второго смогу. А уход вроде и так был понятен. Но ГВ не сложилось, и пришла в онлайн-школу, которая перевернула мое понимание по уходу за ребенком».

«С первым ребёнком не готовилась. Думала всё на инстинктах. А вот к появлению второго уже были знания благодаря онлайн-школе и чату единомышленниц».

Самым сложным возрастом в уходе за младенцем 24% назвали первый месяц, 19% сказали, что первые полгода и 16% выделили первый год.

В вопросе – какие же знания в итоге пригодились больше – 56% выделили знания о жизни с ребенком. Только 1% назвали знания о родах и это были те, кто в ожидании первого малыша. А вот 43% считают, что знания о родах и жизни с младенцем одинаково важны.

Портрет респондента

Возраст: 30–39 лет – 70%, 20-29 лет – 17%, 40-49 лет – 13%.

Образование: 76 % – одно высшее образование, 17% – два и более высших образований, 4,5% – среднее специальное, 2% – неполное высшее, 0,5% – среднее.

Количество детей: 82% – только один ребенок, 16% – от двух до четырех детей, 2% – в ожидании первого малыша.

Возраст последнего ребенка: 32% – ребенок возрастом до 1 года, 25% – от года до двух лет, 38% – от 2 до 5 лет, 2% – старше 5 лет.

Источник: Социологический опрос онлайн-школы жизни ребенка 0–5 лет

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