Эксперты hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, провели анализ ситуации на рынке труда в Самарской области и выявили профессиональные сферы, где наблюдается нехватка кадров.

За последний месяц в регионе уровень конкуренции на рынке труда составил 5,0 резюме на одну вакансию, что считается умеренным показателем. Однако в некоторых профессиональных областях ситуация остается сложной.

Наиболее критическая ситуация наблюдается в сфере «Розничной торговли», где на одну вакансию приходится всего 1,6 резюме. При этом нормой считается показатель от 4,0 до 7,9 резюме на вакансию. В январе 2024 года медианная заработная плата в этой сфере составила 44,8 тыс. рублей, что на 15,2% больше по сравнению с прошлым годом. Количество вакансий в розничной торговле осталось на прежнем уровне, в то время как число резюме увеличилось на 2%.

Также нехватка кадров отмечается в области «Медицины и фармацевтики», где уровень конкуренции составляет 1,9 резюме на вакансию. За год работодатели увеличили количество предложений на 3%, в то время как число резюме возросло на 13%. Медианная предлагаемая зарплата в этой сфере достигла 57,9 тыс. рублей, что на 36,5% больше по сравнению с январем 2024 года.

Для сравнения, медианная зарплата по Самарской области в целом составляет 62,6 тыс. рублей.