Компания приняла активное участие в подготовке национального праздника «Ысыах алмазного края» в ландшафтно-этнографическом комплексе «Земля Олонхо». Работники предприятия помогли обустроить автомобильную парковку для гостей мероприятия.

Кроме этого, АО «РНГ» оказало помощь в организации праздника «Ысыах-2024» в с. Тас-Юрях. Во время праздника сотрудники компании наградили выпускников единственной школы в населенном пункте, а также подготовили подарки для призеров национальной борьбы «Хапсагай».

АО «РНГ» на постоянной основе сотрудничает с коренным населением Якутии, оказывая им финансовую и социальную помощь.