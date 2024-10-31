Компания четвертый год помогает проекту, организованному Росприроднадзором для экологического просвещения и повышения общественной активности детей и молодежи.

Прием заявок в рамках пятого сезона премии уже стартовал и продлится до 1 апреля 2025 года. На конкурс принимаются творческие работы: видеоролики, фотографии, рисунки. Также участники представляют свои инициативы и проекты в сфере экологии. Всего за время существования премии было собрано более 210 тысяч заявок от участников из 78 стран.

Проект включает две командные и десять индивидуальных номинаций. Участвовать могут представители всех возрастных категорий: в номинациях «Экосемья» и «Экосоюз» нижний порог – 0 лет, а в номинациях «Экопросвещение», «Экология души», «Экотуризм» и «Экофокус» нет верхней возрастной границы.

Итоги конкурса будут подведены в 2025 году. Победители и призеры получат специальные дипломы и подарки. Также премию поддержали 120 российских вузов, которые начисляют отличившимся участникам от одного до десяти дополнительных баллов при поступлении.