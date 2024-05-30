2 июня 2024 года на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ Россотрудничество и Волгоградская общественная организация «Дом Дружбы» подписали Согласие по реализации проекта «Россия с Вами».

Россотрудничество и «Дом Дружбы» уже не первый год успешно работают вместе, и некоторые проекты, такие как «Народы вместе сквозь года» и «Россия с Вами», были представлены на выставке.

В октябре 2023 года «Дом Дружбы» присоединился к работе представительства Россотрудничества в Армении и Русской Гуманитарной Миссии. Они собирали и анализировали потребности беженцев из Нагорного Карабаха, находящихся в Армении. В течение октября более 6 тонн гуманитарной помощи, включая продукты, средства гигиены и детские принадлежности, были доставлены в различные области Армении в помощь сотням семей.

Кроме того, организация активно участвует в доставке гуманитарной помощи в Афганистан и Палестину.

Новое соглашение закрепляет дальнейшие планы по совместной работе в рамках проекта «Россия с Вами», направленного на поддержку международного развития.

Председатель «Дома Дружбы», Казбек Фарниев, рассказал о ближайших планах: «20 июня у нас запланирована гуманитарная миссия в Афганистан. Мы впервые за 30 лет открыли воздушный коридор и практически каждый месяц доставляем туда грузы. Плюс на местах кормим по 50–100 тысяч человек и поддерживаем детский дом на 300 детей».

«Более 55 регионов России уже подключились к международным гуманитарным проектам, следуя примеру Волгограда. Эти миссии не обходятся без участия Россотрудничества, Министерства обороны, МЧС, РЖД и многих других. «Россия с Вами» становится символом России, готовой прийти на взаимовыручку дружественным народам», – отметила Анастасия Сычева, начальник Управления содействия международному развитию Россотрудничества.