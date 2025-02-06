Самарцы назвали самые раздражающие слова и фразы на работе2025-04-12 21:38
Служба исследований hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди соискателей, чтобы выяснить, какие слова и фразы коллег вызывают наибольшее раздражение. Исследование проходило с 17 по 25 марта и охватило 2,6 тыс. респондентов по всей стране.
Среди наиболее раздражающих слов первое место заняло слово «засинкаться» и его вариации «синк» и «синкануться», которые отметили 19% опрошенных из Самарской области. На втором месте с 15% оказались слова «человечек», «задачка» и другие уменьшительно-ласкательные формы, а также фразы «услышимся» и англицизм «асап» (от английского as soon as possible).
Далее в списке идут слова «апрувить» и «заапрувить» с 13%, а 11% респондентов отметили, что их раздражают слова «вкусный» (в контексте, не связанном с едой) и «зашло» (в значении «понравилось»).
Интересно, что наибольшее раздражение от уменьшительно-ласкательных слов испытывают представители среднего и высшего менеджмента (36%), в то время как финансисты и бухгалтеры менее чувствительны к этому (22%). Слово «засинкаться» вызывает недовольство у работников закупок (28%), а «вкусный» раздражает каждого четвертого управленца среднего или высшего звена (24%).
Среди устойчивых фраз лидирует «Ретроградный Меркурий» как объяснение рабочих проблем — 26% опрошенных из Самарской области отметили, что эта фраза вызывает у них негативные эмоции. Четверть респондентов выделили выражение «Я вас (тебя) услышал», а 23% — «Все так делают». В топ-5 также попали фразы «Референсы в аттаче» и «Припарковать вопрос/тему».
При этом фраза «Я вас (тебя) услышал» раздражает женщин больше, чем мужчин (27% против 22%). Объяснение проблемных ситуаций на работе «ретроградным Меркурием» вызывает наибольший негатив у ИТ-специалистов (26%) и сотрудников сферы науки и образования (25%), в то время как наименьшее раздражение наблюдается у кадров из сферы туризма и общепита (10%). На выражение «Надо было вчера» сильнее всего реагируют юристы (35%), тогда как в других профессиях этот показатель не превышает 26%.
Топ-20 раздражающих слов и фраз по мнению респондентов из Самарской области:
Самые раздражающие слова:
Засинкаться, синк, синкануться – 19%
Самые раздражающие фразы
Я вас (тебя) услышал – 25%
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