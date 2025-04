Служба исследований hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди соискателей, чтобы выяснить, какие слова и фразы коллег вызывают наибольшее раздражение. Исследование проходило с 17 по 25 марта и охватило 2,6 тыс. респондентов по всей стране.

Среди наиболее раздражающих слов первое место заняло слово «засинкаться» и его вариации «синк» и «синкануться», которые отметили 19% опрошенных из Самарской области. На втором месте с 15% оказались слова «человечек», «задачка» и другие уменьшительно-ласкательные формы, а также фразы «услышимся» и англицизм «асап» (от английского as soon as possible).

Далее в списке идут слова «апрувить» и «заапрувить» с 13%, а 11% респондентов отметили, что их раздражают слова «вкусный» (в контексте, не связанном с едой) и «зашло» (в значении «понравилось»).

Интересно, что наибольшее раздражение от уменьшительно-ласкательных слов испытывают представители среднего и высшего менеджмента (36%), в то время как финансисты и бухгалтеры менее чувствительны к этому (22%). Слово «засинкаться» вызывает недовольство у работников закупок (28%), а «вкусный» раздражает каждого четвертого управленца среднего или высшего звена (24%).

Среди устойчивых фраз лидирует «Ретроградный Меркурий» как объяснение рабочих проблем — 26% опрошенных из Самарской области отметили, что эта фраза вызывает у них негативные эмоции. Четверть респондентов выделили выражение «Я вас (тебя) услышал», а 23% — «Все так делают». В топ-5 также попали фразы «Референсы в аттаче» и «Припарковать вопрос/тему».

При этом фраза «Я вас (тебя) услышал» раздражает женщин больше, чем мужчин (27% против 22%). Объяснение проблемных ситуаций на работе «ретроградным Меркурием» вызывает наибольший негатив у ИТ-специалистов (26%) и сотрудников сферы науки и образования (25%), в то время как наименьшее раздражение наблюдается у кадров из сферы туризма и общепита (10%). На выражение «Надо было вчера» сильнее всего реагируют юристы (35%), тогда как в других профессиях этот показатель не превышает 26%.

Топ-20 раздражающих слов и фраз по мнению респондентов из Самарской области:

Самые раздражающие слова:

Засинкаться, синк, синкануться – 19%

Человечек, задачка и другие уменьшительно-ласкательные слова – 15%

Услышимся – 15%

Асап (как можно быстрее) – 15%

Апрувить, заапрувить – 13%

Вкусный (в контексте, не связанном с едой) – 11%

Зашло (в значении «понравилось») – 11%

Крайний (в значении «последний») – 9%

Эджайл – 9%

Мэтч, смэтчиться – 8%

Фидбэк, отфидбэчить – 8%

Токсичный, токс – 8%

Чекнуть – 8%

Ресёрч – 8%

Консёрн – 8%

Зафиналить – 6%

Боли (клиентов) – 6%

Тимлид – 6%

Прокачать – 6%

Менеджерить – 4%

Самые раздражающие фразы

Ретроградный Меркурий (как объяснение рабочих проблем) – 26%

Я вас (тебя) услышал – 25%

Все так делают – 23%

Референсы в аттаче -15%

Припарковать вопрос, тему – 15%

Я на колле – 13%

Голосом поговорить – 13%

Так исторически сложилось -11%

Чтобы вы понимали – 11%

Мы же взрослые люди – 9%

Энергия пошла («чувствую, энергия пошла, мы начинаем говорить об одном и том же») –

9%

Надо было вчера – 8%

У нас есть консёрн – 8%

Это срочно – 8%

Доброго времени суток – 8%

Бюджета нет – 6%

Выйти из зоны комфорта – 6%

Извини, что голосом – 6%

Можем лучше – 6%

От слова «совсем» – 4%