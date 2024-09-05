Из материалов суда следует, что “Интеграция” в мае 2015 г. заключила с главой города договор о развитии застроенной территории в границах улиц Мориса Тореза, Виноградной, переулка Футболистов.

По договору мэрия должна была до 2020 г. признать аварийными семь домов. Однако четыре дома по Мориса Тореза были признаны аварийными лишь в 2022 г., и мэрия до сих пор не изъяла квартиры и участки под домами в муниципальную собственность.

“Интеграция” при этом самостоятельно расселила большую часть квартир, а также передала городу шесть квартир для расселения оставшихся жильцов, проживающих на условиях соцнайма.

Суд удовлетворил иск частично. Он указал, что все квартиры в доме №161 “Интеграция” уже выкупила, а само здание снесено. А вот оставшиеся квартиры в других трех домах и участки под зданиями он обязал мэрию изъять.

Ранее сообщалось, что “Интеграция”, аффилированная предпринимателю Бенику Айвазяну, планирует построить на данной территории четырехподъездный дом на 47,8 тыс. кв. м.

Также застройщик должен обеспечить строительство детского сада и начальной школы первой ступени образования.