В начале года компания выделила некоммерческой организации средства на проведение занятий для желающих усыновить или взять под опеку ребенка из детского дома.

В начале года компания выделила некоммерческой организации средства на проведение занятий для желающих усыновить или взять под опеку ребенка из детского дома.

Новый курс стартует уже в эти выходные. Для слушателей будут организованы занятия в очном и онлайн режимах. Опытные специалисты расскажут о семейном устройстве, основных аспектах в воспитании ребенка и возможных трудностях. После прохождения курса все получат свидетельство об окончании «Школы приемных родителей».

АО «РНГ» не первый год поддерживает Институт развития семейного устройства. Компания считает необходимым внести свой вклад в то, чтобы дети, которые не могут воспитываться своими родными родителями, нашли свои приемные семьи