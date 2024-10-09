В Самарской области завершен капитальный ремонт региональной автомобильной дороги «Осинки – Хворостянка» — Прогресс2024-10-12 10:19
Участок протяженностью 10 км привели в нормативное состояние по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. С просьбой к Президенту России о ремонте дороги обратились представители общественности Хворостянского района.
В ходе капремонта дороги заменили все слои дорожной одежды – песчано подстилающий слой, щебеночное основание, а также нижний и верхний слои покрытия. Проведено уширение проезжей части.
Кроме того, вдоль участка дороги в поселке Прогресс построены новые тротуары и установлены опоры наружного освещения.
«Осинки – Хворостянка» – Прогресс – это единственный выезд из поселка Прогресс в направлении сети дорог, ведущих к административному центру района, а также в областной центр – Самару.
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