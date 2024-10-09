Участок протяженностью 10 км привели в нормативное состояние по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. С просьбой к Президенту России о ремонте дороги обратились представители общественности Хворостянского района.

В ходе капремонта дороги заменили все слои дорожной одежды – песчано подстилающий слой, щебеночное основание, а также нижний и верхний слои покрытия. Проведено уширение проезжей части.

Кроме того, вдоль участка дороги в поселке Прогресс построены новые тротуары и установлены опоры наружного освещения.

Также дорожники установили новые автобусные павильоны, барьерное и пешеходное ограждения, нанесли разметку термопластиком и установили дорожные знаки.

«Осинки – Хворостянка» – Прогресс – это единственный выезд из поселка Прогресс в направлении сети дорог, ведущих к административному центру района, а также в областной центр – Самару.