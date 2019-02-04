6 февраля отмечается Международный день бармена. «Балтика», пивоваренная компания №1 в России, поздравляет всех профессионалов, которые помогают развивать культуру потребления и дарят радость общения за бокалом пива.

Сегодня попробовать продукцию компании «Балтика» можно в 14 000 торговых точек сегмента HoReCa (продажа в гостиницах, ресторанах, кафе) по всей России.

В портфеле «Балтики» более 40 пивных брендов — от классических лагеров до специальных сортов и крафтового пива, каждый из которых способен подарить яркие гастрономические впечатления. Выбор правильного сорта исходя из ситуации, вкусов посетителя и сочетания с едой во многом определяет профессионализм бармена. «Балтика» на протяжении многих лет помогает им сделать так, чтобы у гостей оставалось только приятные эмоции от посещения заведений любого формата.

Высокое качество. Для производства продукции «Балтика» использует первоклассное и только натуральное сырье: на 100% выращенный в России пивоваренный ячмень, специально подготовленную воду, лучшие сорта европейского хмеля и собственные штаммы дрожжей. На всех заводах компании установлено высокотехнологичное оборудование, а многоуровневая система менеджмента гарантирует высокое качество пива. Доказательство этому — более 670 российских и международных наград профессиональных и потребительских конкурсов. Бармены могут быть уверены в качестве предлагаемых сортов.

Всегда свежее. Предприятия компании расположены по всей России — от Хабаровска до Санкт-Петербурга, что обеспечивает быструю доставку в любую точку страны. В «Балтике» следят за тем, чтобы пиво в барах и ресторанах было свежим — представители компании проверяют график промывки оборудования заведений, а также сроки годности пива в открытой кеге (хранится не более 5-7 дней) и холодильной камере (не более месяца).

Широкая представленность. Продукция компании присутствует как в барной карте изысканных ресторанов Ginza и проектах Владимира Перельмана, так и в сетевых ресторанах быстрого питания Burger King, «Теремок» и др. «Балтику» поставляют в отели от Владивостока до Калининграда, среди которых именитые DoubleTree by Hilton Moscow, Ibis Самара, «Бельмонд Гранд Отель Европа» в Петербурге, Ramada Hotel в Ростове-на-Дону, «Грин Парк» в Екатеринбурге и другие.

Идеальная подача. Бармен — проводник в мир хорошего вкуса и интересных сочетаний для гостей заведений любого формата. Чтобы помочь барменам лучше разбираться в разнообразных сортах пива, истории напитка и его сочетании с различными блюдами, «Балтика» регулярно организует мастер-классы «Пивной сомелье», рассказывая обо всех нюансах янтарного напитка, и проводит экскурсии по производству. В программу обучения включена и работа с фирменным барменским оборудованием, которое компания поставляет в точки сегмента HoReCa. Так компания «Балтика» помогает соблюдать стандарты качества подачи пива.

От лагеров до специалитетов и крафта. Наиболее представленными сортами в сегменте HoReCa являются самое популярное российское пиво за рубежом «Балтика 7», безалкогольное «Балтика 0», сваренное по старинным рецептам бельгийских монахов пиво Grimbergen, традиционный датский лагер Carlsberg и изысканное французское пшеничное Kronenbourg 1664 Blanc.

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Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group — лидер российского рынка пива с существенным отрывом от конкурентов, один из крупнейших производителей товаров народного потребления России. «Балтике» принадлежат 8 заводов в России, широкий портфель брендов. Компания является значительной частью Carlsberg Group, и ее региона Восточная Европа, к которому также относятся Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Украина. Пивоваренная компания «Балтика» — ведущий экспортер российского пива: продукция компании представлена в более чем 75 странах мира. Благодаря высокому качеству бренды «Балтики» являются обладателями более 670 российских и международных наград профессиональных и потребительских конкурсов. Узнать больше о компании можно на сайте (https://corporate.baltika.ru )или на официальной странице компании ВКонтакте.