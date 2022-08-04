На двухдневное мероприятие зарегистрировались франчайзи – чаеторговцы из более чем 35 городов России, Белоруссии.

Во время мероприятия компания Vintage:

•делилась практиками по подготовке к новогоднему чайному сезону и новыми

проверенными наработками по обучению и аттестации персонала,

•посетили с партнерами собственный цех по обжарке specialty кофе La Marca мощностью производства до 50 тонн в месяц,

•посетили магазины собственной сети Унция www.chay.info, где лидеры продаж компании ответили на все имеющиеся у франчайзи вопросы по чаеторговле.

Также удалось провести дегустации сезонных новинок по чаю из Германии, японской коллекции, премиальных улунов, сравнительный каппинг плантационного кофе, нового продукта дрип фильтры Vintage.

Спасибо партнерам, что выбирают нас!

Мария Улитина Руководитель отдела оптовых продаж

Чайная компания VINTAGE / УНЦИЯ

(812) 213-22-11, доб. 121, 8-921-090-67-66

8-800-505-80-25 – бесплатная телефонная линия

www.tea-coffee.info

www.chay.info