Компания Vintage провела встречу франчайзинговых партнеров в Петербурге2022-09-05 22:12
На двухдневное мероприятие зарегистрировались франчайзи – чаеторговцы из более чем 35 городов России, Белоруссии.
Во время мероприятия компания Vintage:
•делилась практиками по подготовке к новогоднему чайному сезону и новыми
Также удалось провести дегустации сезонных новинок по чаю из Германии, японской коллекции, премиальных улунов, сравнительный каппинг плантационного кофе, нового продукта дрип фильтры Vintage.
Спасибо партнерам, что выбирают нас!
Мария Улитина Руководитель отдела оптовых продаж
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