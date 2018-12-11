По мнениям, высказанным экспертами на лентах телеграмм-каналов, Олег Свириденко может быть связан со строительной фирмой ФСК «Лидер». Якобы именно благодаря его покровительству строители могут позволить себе игнорировать «обманутых дольщиков» и строить некачественное жилье в нескольких российских регионах.

Одно из сообщений звучит следующим образом: «лобби зампреда Верховного суда Олега Свириденко позволяет ФСК «Лидер» годами незаконно отказывать дольщикам в достройке ЖК “Изумрудная долина” и одновременно возводить низкокачественное жилье в регионах. Свириденко обеспечил победу Сбербанка в споре с “Транснефтью”, навязал суду решение по делу “Мечела”.

Как пишет Jacta.ru , скандалы и шум в СМИ вокруг имени зампредседателя Верховного суда действительно имели место быть. Известна и история, когда его пытались лишить ученой степени из-за заимствований в диссертации, но безуспешно.

Дольщики «Изумрудной долины» тоже действительно бунтуют, а подмосковные власти, как можно видеть, не стремятся «надавить» на застройщика «ФСК «Лидер», уполномоченного еще в начале этого года довести до сдачи недострой. Однако, стоит отметить, что проблемный строительный объект изначально возводила другая компания, построить его должны были изначально еще в 2013-м, а «Лидер», обещавший сдать дома и вызывавший раздражение так и не получивших квартир дольщиков, появился на стройплощадке относительно недавно.

По данным телеграмм-каналов, «Лидер» активно принимает участие в судах: «На сайте Арбитражного суда (kad.arbitr.ru) иски компании и к компании (если считать вместе с купленным несколько лет назад ДСК-1) занимают страницы – еще год назад ситуация была совсем другой. Говорит это, кроме проблем с качеством и сроками, еще и о том, что в «Лидере» всеми путями стремятся аккумулировать средства для оплаты в следующем году кредитов, висящих на ДСК-1 (Ъ называл сумму почти в 13 миллиардов рублей) и ТЦ «Мари» (5-6 миллиардов).

Возможно (такие суждения также высказывались), семейство Ворониных, владельцы ФСК «Лидер» и граждане Мальты, планировали извлечь средства, во-первых, из строительства по программе реновации и, во-вторых, из продажи квартир в новых домах. Эти дома, в свою очередь, должны были появиться на месте заводов «ДСК-1» – крупнейшего и старейшего отечественного домостроительного комбината, недавно приобретенного «Лидером». Однако лучшие контракты в рамках реновации Мэрия отдала другим застройщикам (в первую очередь, ГК «ПИК»), а закрыть «ДСК-1» помешал скандал с рабочими, которые, как сообщали СМИ, опасаясь массовых увольнений, обратились за помощью к Сергею Собяинину.

Если высказанные мнения верно описывают ситуацию, ФСК «Лидер» ожидает сложный период.