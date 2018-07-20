Об этом стало известно из открытого письма опубликованном на сайте Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий.

В частности, рыбная отрасль выступает за сохранение «исторического принципа» распределения крабовых квот. В то время как в правительстве РФ обсуждают вариант распределения части квот на аукционах и передачу 20% квот на инвестиционные цели. Как пояснил глава ВАРПЭ Герман Зверев, отрасль выступает за сохранение единого подхода к распределению всех видов биологических ресурсов, об этом пишет Комсомольская правда .

Как следует из текста письма, рыбная отрасль страны оказалась на грани глубокого инвестиционного провала и полномасштабного экономического кризиса. В Правительстве Российской Федерации 21 – 22 июня обсуждались предложения, которые коренным образом меняют базовые принципы отраслевого законодательства. Принятие новых предложений ставит под угрозу реализацию многомиллионных инвестиционных проектов. Это строительство рыбоперерабатывающего комбината на острове Шикотан, и строительство серии траулеров на Выборгской судоверфи, судостроительной верфи в Приморском крае, рыбопромысловых судов на калининградской верфи «Янтарь», крупной серии судов на Хабаровском и Амурском судостроительных заводах.

- Изменение правил распределения крабовых квот, которые должны быть представлены рыбопромышленникам в 2018 году, ставит под угрозу деятельность десятков предприятий, в том числе действующих на территориях опережающего развития Дальнего Востока. Новые правила отбросят отрасль на десятки лет назад, – сообщил Герман Зверев.