В сентябре 2021 года Сбер снизил минимальный возраст заёмщиков по ипотеке. Теперь получить кредит на жильё можно с 18 лет — ранее минимальный возраст заёмщиков составлял 21 год. За время действия условий более тысячи человек смогли оформить такой кредит на сумму более 2,8 млрд. руб. В большинстве сделок ипотека оформлена на готовое жилье.

Наибольшее количество сделок было заключено в следующих регионах: Московская область, Уфа, Екатеринбург, Москва, Казань, Санкт-Петербург, Пермь, Челябинск. Программа является востребованной в большей степени среди женщин (66%). Основная доля заемщиков не состоит в браке (82%).

Николай Васев, вице-президент СберБанка, директор дивизиона «Домклик» СберБанка:

«Наиболее привлекательной ипотечной программой для молодежи в возрасте от 18 до 21 года является «Приобретение готового жилья». Заемщики такого возраста отказывается от перспективы приобретения нового жилья и возможности обустройства «под себя», в пользу высокой скорости переезда, отсутствия дополнительных трудно прогнозируемых расходов: закупка материалов, поиск подрядчиков. Мы постоянно улучшаем условия жилищных кредитов и уверены, что снижение возраста заёмщиков поможет молодёжи осуществить свою мечту о собственной квартире. Учитывая положительную динамику с сентября 2021 по декабрь 2021, можно предположить, что количество сделок продолжит увеличиваться».

Молодым людям доступны сразу две ипотечные программы — «Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья». Подать заявку можно в любой точке России, в том числе онлайн на Домклик.

Условия выдачи ипотечных кредитов для молодых людей такие же, как и для более взрослой аудитории. Процентная ставка в первый год кредита — от 0,1%, первоначальный взнос — от 10%, срок кредита — до 30 лет. Минимальная сумма кредита — 300 тыс. рублей, максимальная — 100 млн рублей. Стаж на текущем месте работы — не менее трёх месяцев.

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

В 2020 году Сбербанк провёл ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбер сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.

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