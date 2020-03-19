Компания «Норильский никель» в очередной раз доказывает высокий уровень своей социальной ответственности. 10,5 млрд рублей ГМК выделила для эффективного противостояния коронавирусной инфекции на территориях своего присутствия. «К этому кризису „Норникель“ подошёл с достаточным запасом прочности, чтобы обеспечить максимально возможную защиту наших работников и всех жителей городов, где расположены предприятия компании, поддержать малый и средний бизнес, подставить плечо местным администрациям», – заявил ранее президент «Норникеля» Владимир Потанин. Слова не расходятся с делом.

Обеспечение здоровья и безопасности сотрудников компании — первое, на что будут направлены средства «Норникеля». Большая часть трудового коллектива ГМК, за исключением работников, чье присутствие на производстве крайне необходимо, переведена на удаленную работу – разумеется, без сокращения зарплаты. Более того, специалистам, обеспечивающим непрерывность производства в условиях пандемии, компания заплатит дополнительно. Вынужденный карантин не скажется и на зарплате тех сотрудников «Норникеля», которые в силу объективных обстоятельств не имеют возможности трудиться дистанционно. Для всех работников ГМК организована бесплатная круглосуточная горячая линия по вопросам принятых мер в условиях пандемии COVID-19.

Благотворительные средства «Норникеля» пойдут и на поддержку медицинских учреждений Мурманской области, Красноярского края и Забайкалья. Подготовлен перечень медицинского оборудования и лекарственных препаратов, необходимых местным медикам для предупреждения, обнаружения и лечения инфекции. В соответствии с этим списком «Норникель» направляет адресную помощь в конкретные медучреждения северных городов. Компания уже приобрела десятки аппаратов ИВЛ, сотни тест-систем для диагностики вируса, закупила средства для дезинфекции и защиты медперсонала. Кроме того, «Норникель» решает проблему нехватки инфекционных коек в городах присутствия: в одном только Норильске пропускная способность больниц увеличена вдвое, а на Кольском полуострове на время пандемии передан корпоративный профилакторий на 120 мест.

«Норникель» не оставит без поддержки и местных предпринимателей, чей бизнес оказался под ударом в связи с распространением COVID-19 и последовавшим карантином. Компания объявила арендные каникулы съемщикам своих площадей, а также предоставила полугодовую кредитную отсрочку предпринимателям, получившим от ГМК гранты на развитие социальных проектов в рамках корпоративной программы «Мир новых возможностей».

Эти меры, уверены в «Норникеле», помогут снять социальную напряженность в регионах присутствия компании, вызванную угрозой распространения коронавируса. В дополнение ко всему, ГМК организовывает волонтерские бригады, которые обеспечивают всем необходимым нуждающимся, помогают ветеранам и пенсионерам своевременно получить услуги через интернет, производят защитные повязки для граждан «группы риска».

Источник: https://www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/nornikel-vydelil-10-5-mlrd-rubley-na-borbu-s-koronavirusom-i-podderzhku-sotsialnoy-stabilnosti/?type=releases