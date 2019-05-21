Сервис «Яндекс.Радар» провел свежий мониторинг популярных тематических сайтов в сфере недвижимости. Сервис поиска недвижимости ONREALT.RU попал в десятку лучших российских систем по итогам апреля 2019 года, а ведь проект запустили чуть больше года назад, в декабре 2017-го. По отчету видно, что ежедневно интернет-площадку посещают в среднем 45 тысяч пользователей.

Площадка ONREALT.RU работает без посредников. Клиенты размещают свои объявления о продаже и сдаче коммерческих и жилых помещений в аренду. Через сайт посетители общаются с собственниками жилья напрямую. Это важное преимущество: они защищены от накрутки риэлторских агентств или мошеннических схем. Проект считается объемной базой с достоверными данными об объектах со всей России, которые сдают в аренду или выставляют на продажу. Это не только готовое жилье и дачные/загородные постройки, но и земельные участки в том числе.

Текст каждого объявления модерируют вручную и подкрепляют визуальным описанием. Простой и понятный интерфейс делает поиск жилой недвижимости легче и удобнее. На главной странице сайта можно выставить нужный город — в базе представлены все регионы России от Краснодарского края до Амурской области. Гостю сайта необходимо задать основные характеристики недвижимости, которую он ищет. Отфильтровав данные, система оперативно выдаст вам результаты из своей электронной библиотеки. Работает полезная опция избранных объявлений, к которым можно вернуться позже. Удобная инфографика о количестве опубликованных объявлений по городам позволяет мгновенно переместиться на страницу запросов определенного типа аренды или продажи недвижимости.

Сервис ONREALT.RU привлекает посетителей всем перечисленным — простотой, скоростью и возможностью прямой связи с собственником недвижимости. А объем ежедневных посещений сайта — это объективный показатель его популярности и доверия среди российских граждан. Поэтому слоган «Проводник в мире недвижимости» оправдан качественно и количественно: сейчас в системе опубликовано больше 482 тысяч объявлений об аренде и продаже.