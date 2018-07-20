Переговоры по продаже части активов Tkeycoin Dao инвестиционному холдингу из ОАЭ завершилась блестящим результатом. Арабские инвесторы полтора месяца внимательно изучали и обсуждали детали российского стартапа, анализировали его технологические новации, нынешнюю позицию и долгосрочные перспективы, после чего выразили твердое намерение инвестировать в Tkeycoin. Сумма закрытой сделки составила $12,000,000, об этом сообщают «Вести Финанс»

Определён размер первого транша – $4,000,000 будут перечислены в начале третьего квартала 2018 года. Кроме того, Tkeycoin Dao получила в своё распоряжение офис в DMCC Business Centre и полную финансовую поддержку деятельности по развитию проекта в городе Дубай сроком на 2 года.

Перечисленные выше обстоятельства позволят российской компании повысить капитализацию за счёт прямого привлечения крупного зарубежного бизнеса в качестве инвесторов и резко ускорить позитивную динамику курса криптовалюты Tkeycoin, которая наблюдается в последние месяцы. Данная информация уже подтверждена первыми лицами команды Tkeycoin.

Это стало определяющим фактором для ведущих экспертов крипторынка, прогнозирующих квантовый рост цены криптовалюты Tkeycoin на бирже. В ближайшее время ожидаются ещё позитивные новости, связанные с интересом нескольких фондов к активам Tkeycoin, ведущих консультации с руководством российской компании на тему возможных инвестиций в блокчейн проект.