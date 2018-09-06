Российский IT-проект Tkeycoin после ряда экспертиз, получил положительные оценки экспертов. Мнение специалистов собрал федеральный источник « Правда.ру » .

На сегодняшний день, Tkeycoin стремительно развивается на рынке России и на территории ОАЭ. Инвесторы стран Персидского залива уже включили в стратегию по зарубежным инвестициям покупку цифровой монеты TCD IT-проекта Tkeycoin DAO.

Бизнес сообщество также отметило, что Tkeycoin полностью отвечает законодательным нормам, что выделяет его среди массы большинства проектов. Напомним, Tkeycoin реализует свои активы в рамках законодательства РФ, принимая расчеты в обычной валюте на расчетные счета группы-компаний.

Основатель криптобиржи Binex. Trade согласен с мнением экспертов – «Сейчас очень мало проектов, принимающих деньги на расчетные счета легально зарегистрированных компаний. И я бы доверял скорее им, чем сомнительным ICO, разбросанным по разным странам и совершающим все инвестиционные операции только в криптовалюта»

Амбиции разработчиков дают понять рынку, что в 2019 году начнется новая ветвь в банковской сфере, в которую внесут значительную лепту разработчики Tkeycoin DAO.

Возможности Tkeycoin в плане интеграции блокчейна в банковскую сферу, обеспечения надёжно защищённых вложений и операций в правовом поле, свидетельствуют о долгосрочности и перспективности проекта.