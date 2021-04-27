Более 24 тысяч жителей региона за прошедшие сутки приняли участие в выборе территорий и дизайн-проектов благоустройства на следующий год, которое проходит на платформе 63.gorodsreda.ru. Голосование за формирование комфортной городской среды началось в понедельник, 26 апреля, и будет идти в течение пяти недель, до 30 мая. Всего по стране за будущее своих городов отдали голос почти 500 тысяч человек.

В Самарской области в голосовании принимают участие 100 общественных пространств на территории 10 городских округов и муниципального района Безенчукский.

«Всероссийское голосование за объекты благоустройства на платформе za.gorodsreda.ru – это уникальный проект, ведь в таком масштабе отбор городских территорий проходит впервые. Участвует действительно вся страна — от Чукотки и Камчатки до Калининграда. Первый день показал, что интерес к теме городской среды очень высок, что она близка россиянам. Это радостный результат, и мы благодарны всем, кто сделал свой выбор по проектам благоустройства в первый же день старта голосования», – говорит заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров.

Выбрать понравившийся дизайн-проект или наиболее важную для благоустройства территорию можно до 30 мая на единой федеральной платформе 63.gorodsreda.ru (по номеру телефона или с подтвержденной учетной записью «Госуслуг») или же в личном кабинете на портале «Госуслуги», для которого разработан модуль взаимодействия с платформой̆. В этом случае учетная запись тоже должна быть подтвержденной.