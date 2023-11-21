Общество

АО «РНГ» оказало финансовую помощь Институту развития семейного устройства 2024-01-22 14:48



Компания направила некоммерческой организации средства на проведение занятий Школы приемных родителей. Институт развития семейного устройства (ИРСУ) основан известным психологом Людмилой Петрановской. Организация системно занимается темой детей-сирот и их адаптацией в новых семьях. Один из главных проектов института – Школа приемных родителей. Групповые занятия ведут опытные педагоги и тренеры, специалисты с многолетней практикой в семейном устройстве детей. АО «РНГ» второй год выделяет средства для ИРСУ на проведение обучения в Школе приемных родителей. В 2023 году ее посещали 500 человек – это 25 групп, занимающихся в очном и онлайн-форматах.

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