Мероприятие прошло в рамках соглашения о сотрудничестве между компанией и Мирнинским районным обществом охотников и рыболовов.

Представители обеих организаций совместно очистили от бытовых отходов часть береговой зоны реки Вилюй и прилегающей к ней территории. По итогам акции АО «РНГ» вывезло собственным транспортом 10 м3 мусора на полигон ТБО.

Событие включено в перечень мероприятий Всероссийской экологической акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России».