Компания третий год выступает партнером проекта, учрежденного Росприроднадзором. Мероприятие направлено на повышение экологической сознательности молодежи и их вовлечение в природоохранную деятельность.

Прием заявок на четвертый сезон премии «Экология – дело каждого» стартовал в октябре и продлится до 1 апреля. В этот раз сроки были изменены, чтобы победители и лауреаты имели возможность получить преференции при поступлении в высшие учебные заведения. Так в нынешнем году, призеры 9 из 12 номинаций получили дополнительные 2 балла при подаче заявления в вузы-партнеры проекта.

В рамках нового сезона творческие работы будут принимать в 10 индивидуальных и 2 командных номинациях. В категории «Экосоюз» могут принять участие организации, занимающиеся защитой окружающий среды и просвещением в этой области детей до 18 лет. А в номинациях «Экопросвещение», «Экология души» и «Экотуризм» возрастных ограничений нет.

Итоги четвертого сезона подведут в следующем году.