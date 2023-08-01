В Самарской области завершился молодёжный образовательный форум ПФО «iВолга», входящий в линейку платформы Росмолодёжь.События. Форум объединил 2 000 молодых специалистов в сфере организации событий со смыслом из 71 региона России. В этом году образовательная программа прошла по 8 направлениям и трём специальным трекам, в том числе для юных участников от 14 до 17 лет.

Почётными гостями церемонии закрытия форума «iВолга» в фестивальном парке на Мастюрковской поляне стали Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, заместитель генерального директора Российского общества «Знание», руководитель Центра знаний «Машук» Антон Сериков, эксперт Росмолодёжь.Гранты Офелия Бекренева.

«Что такое” iВолга”? Это молодые люди – наша надежда и наша гордость, которые сделали серьезный шаг и приложили все усилия, чтобы открыть для себя новые возможности. Я желаю, чтобы частичку света и тепла, которую вы здесь получили, вы увезли с собой, в свои регионы. Желаю, чтобы и дальше вы так же смело шли вперед, дерзали, не останавливались на достигнутом», – обратился Игорь Комаров к участникам форума.

Также особенность «iВолги» 2023 года – расширение возрастной границы участников. В этом году форум принял около 150 детей от 14 до 17 лет, специальный трек для которых «Поколение Первых» был разработан при поддержке Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых».

«”iВолга” была первым форумом в стране, который интегрировал детскую программу: в 2018-2019 годах у нас проходила «Детская академия наук» с дневным пребыванием детей. В прошлом году мы впервые сделали полноценную смену для участников в возрасте 16-17 лет, а в этом году – расширили возрастные границы от 14 до 17 лет, – поделилась директор форума Кристина Гнатюк. – Так мы даём «бесшовный переход» от школьников к студентам и к работающей молодёжи. Это хорошая практика, ведь у младших ребят теперь есть возможность познакомиться с активной молодёжью, грантополучателями, известными общественными и государственными деятелями».

Патриотическое воспитание сквозной темой проходит через все события Росмолодёжи. Так, на протяжении форумной недели «iВолги» действовала выставка «Герои среди нас». Также состоялась встреча участников с демобилизованным военнослужащим специальной военной операции, выпускником Всероссийского проекта служения «Твой Герой» программы Роспатриот Анатолием Юшко.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил всех участников «iВолги» за то, что на форуме ни на один день не забывали о тех, кто сегодня защищает Родину на передовой.

«Сегодня” iВолга” и в зоне специальной военной операции. Потому что там наши ребята – «иволжане», которые были на форуме, здесь заявляли о своем патриотизме и любви к Родине. И сегодня они там с оружием в руках защищают всё, что для нас дорого, всё, что для нас свято, дают нам возможность встречаться под мирным небом Поволжья. «iВолга» сделала все возможное для того, чтобы они знали, что на родной земле о них не забывают ни на минуту», – отметил глава региона.

По традиции на форуме состоялся грантовый конкурс Росмолодежи, в котором принимали участие резиденты от 14 до 35 лет. Из 507 проектных инициатив 372 были представлены на публичной защите перед экспертным сообществом Росмолодёжь.Гранты. В итоге эксперты выбрали 30 победителей из 12 регионов страны, которые выступили с социально-значимыми проектами на темы патриотического воспитания, творчества, развития технологического суверенитета страны, популяризации волонтерского движения в своих регионах. Грантовый фонд в этом году составил 9 682 000 рублей.

«От сообщества Росмолодёжь.Гранты я благодарю ребят, которые в течение двух дней защищали свои проекты, за активность, включенность и за то, что каждый из вас не боится брать ответственность за социально значимые инициативы. Это огромный вклад в будущее. Я уверена, что каждая из ваших инициатив будет реализована», – обратилась к участникам эксперт Росмолодёжь.Гранты Офелия Бекренева.

Был также проведен региональный грантовый конкурс Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе. В финал грантового конкурса вышли 35 проектов из 156 заявленных, и только 9 были допущены до завершающей презентации. Решением Игоря Комарова и Дмитрия Азарова все они получат поддержку в реализации, так как имеют общественную и социальную значимость.