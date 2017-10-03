Согласно официальным данным Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, по состоянию на 24 сентября 2017 года из 203 домов в Самаре, требующих расселения, полностью расселено всего 8 домов.

В соответствии с задачей, поставленной Президентом, лидером ОНФ В.В. Путиным, все жилье, признанное до 1 января 2012 года аварийным, должно быть расселено до 1 сентября 2017 года.

В историческом центре Самары, за задекорированными к ЧМ 2018 года фасадами, десятки семей выживают в прогнивших квартирах, полностью непригодных для проживания. Улица Садовая, кирпичный дом номер 35, центральная часть некогда купеческого особняка вместо обвалившегося кирпича зашита досками. В 2014 году активисты ОНФ уже были по этому адресу, когда навещали ветерана войны Е.Ф.Ананьеву. Позднее, 11 декабря 2014 года, на заседании Центра мониторинга исполнения Указов Президента «Народная экспертиза», А.В. Карпушкин (тогда и.о. Главы города) пообещал взять ситуацию с переселением под личный контроль и переселить семью ветерана войны в ближайшее время. Екатерина Федоровна до расселения дома не дожила, а ее дочь до сих пор живет в этой квартире, которую отапливает печью «буржуйкой».

Дом 76 по ул. Куйбышева, в одной из квартир которого проживает Заслуженный артист России, Народный артист Самарской области Олег Белов, находится в крайне аварийном состоянии, граничащим с чрезвычайной ситуацией. Газовая труба прогнулась под тяжестью кондиционеров, которые установили владельцы магазина, в некоторых местах провалены полы, старинная тяжелая лепнина отваливается, через трещины в стенах видно улицу, деревянные перекрытия гниют, а подвал залит водой. «На очереди по переселению почти 600 домов, признанных аварийными после 2012 года. Самара же не может справиться с задачей переселения людей из аварийных домов, признанных таковыми до 2012 года, и это при том, что на программу по переселению выделяются значительные средства из федерального бюджета. Я склонен поддержать жителей дома по адресу Куйбышева, 76, которые согласны пожить в кабинетах чиновников до тех пор, пока не переедут в новое жилье, предоставив сотрудникам департамента управления имуществом свои квартиры для работы», – прокомментировал ситуацию Руководитель регионального исполнительного комитета ОНФ в Самарской области Владимир Марин.

Напомним, в феврале этого года активисты уже обращались к губернатору в связи выявленными недостатками нового жилья для переселенцев по улице Коммунаров, д. 5а и 6а, ул. Физкультурная, д. 1а, и Восточный переулок, д. 2а. в поселке Петра Дубрава Кинельского района Самарской области. Эксперты зафиксировали, что в квартирах новых домов фактическая температура составляет +12 градусов, высокая влажность, повсюду распространяется плесень, стены не утеплены, промерзают и мокнут, в подвалах стоит вода, а на чердаке лежат сугробы снега. Общественники предложили главе региона разобраться в сложившейся ситуации и взять решение проблемы под личный контроль.

«Что говорить об общественном порицании, если ранее региональное правительство 4 года всерьез не занималось проблемой расселения людей из авариного жилья. Я принимала участие в совещании по реализации программы переселения в Жигулевске, по итогам которого мы договорились, что региональный актив ОНФ в ближайшее время встретится с главой региона и передаст все данные по домам, требующим немедленного расселения», – пояснила руководитель Департамента по работе с ПФО и УФО ОНФ Светлана Галактионова.

Активисты ОНФ рекомендуют представителям администрации города и региональному министерству строительства ускорить процесс реализации программы переселения и расселить максимальное количество аварийных домов до конца текущего года.