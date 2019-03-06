12 марта Самарская областная юношеская библиотека открыла неделю профориентационных мероприятий «Погружение в профессию». В первый день мастер-класс посетило более 200 человек, среди них большинство – учащиеся 8 и 9 классов школ г. о. Самара. Они стали участниками мастер-классов по различным направлениям деятельности, организованных самарскими средне-специальными учебными заведениями.

Самарский авиационный техникум предоставил возможность будущим абитуриентам попробовать себя в творчестве на базе IT-технологий, в ремонте схемы электрооборудования, 3D –печати. Колледж связи ПГУТИ продемонстрировал сварку и обжим кабеля. Самарский энергетический колледж познакомил школьников с профессиями техника-геодезиста и техника-маркшейдера. Строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева продемонстрировал современные методы деревообработки и творчества на базе IT-технологий. Колледж сервисных технологий и дизайна провел мастер-класс по изготовлению русского кисета и 3D-ручки.

Череду вечерних встреч с профессионалами открыла предприниматель Александра Артемова, которая рассказала об обязанностях директора по маркетингу магазина «Все другое», её роли и о том, как она успевает совмещать работу с общественной деятельностью.

Дарья Замыцкая, заведующая организационным отделом Самарской областной юношеской библиотеки, отметила: «Очень важно, что в рамках недели мастер-классов у школьников есть возможность не только попробовать «на вкус» разные направления деятельности, но и узнать от успешных представителей профессии о том, что важно для реализации себя в этом деле. Мы постарались сделать программу максимально насыщенной, чтобы у молодых людей сложилось наиболее полное представление о том, в каких направлениях они могут построить свою карьеру. Это стало возможным благодаря активному участию самарских профессионалов, которые захотели поделиться своим опытом с теми, кто только вступает на путь поиска себя».

По словам Любови Муляр, заместителя директора МБОУ «Школа №124», мероприятие насыщено информацией о разных профессиях. Дети имеют возможность попробовать выполнить практическую работу. Интересно, познавательно и полезно для подростков. Каждая секция оснащена наглядным материалом.