29 мая начнется основной период проведения Единого государственного экзамена. В этом году его будут сдавать более 700 тысяч человек в России и за рубежом. Самарская область полностью готова к проведению государственной итоговой аттестации выпускников 2017 года.

В понедельник в регионе 64 выпускника напишут ЕГЭ по географии и 498 выпускников – ЕГЭ по информатике и ИКТ. Для этого на территории региона будет открыто 5 пунктов проведения экзаменов (ППЭ): два в Тольятти и по одному в Самаре, Сызрани и Кинеле, и два ППЭ на дому для участников с особыми возможностями здоровья.

При этом в трех ППЭ будет использована технология печати КИМ в ППЭ (контрольные измерительные материалы распечатываются перед началом экзамена в присутствии участников), а в одном ППЭ – технология сканирования экзаменационных материалов в ППЭ (бланки участников сканируются сразу после завершения экзамена в штабе ППЭ).

Результаты ребята смогут получить 14 июня (в соответствии с графиком, утвержденным Рособрнадзором).

Справочно:

География – 3 часа (180 минут) разрешено использование непрограммируемого калькулятора, линейки и транспортира.

Информатика – 3 часа 55 минут(235 минут) использование дополнительного оборудования и материалов на экзамене не предусмотрено.

Приглашаем СМИ принять участие в мероприятии!

Для получения аккредитации необходимо направлять в адрес министерства образования и науки Самарской области данные (Ф.И.О., должность, название СМИ) всех журналистов, операторов и фотографов, которые могут быть направлены на пункты проведения экзамена для освещения сдачи ЕГЭ в период проведения кампании. Информацию необходимо направлять на электронный адрес pressaminobr163@mail.ru не позднее, чем за сутки.

Также напоминаем, что представители СМИ присутствуют в аудиториях для проведения экзамена только до момента вскрытия обучающимися, выпускниками прошлых лет контрольных измерительных материалов.

Представителям СМИ запрещается вмешиваться в действия организаторов, препятствовать запланированному проведению экзамена и отвлекать внимание выпускников после входа их на территорию пункта проведения экзамена. Журналисты обязаны безоговорочно выполнять требования руководителя пункта проведения экзамена.