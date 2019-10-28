В понедельник, 4 ноября 2019 года, в Самаре прошел фестиваль «Экологическое единство». Проведение ежегодного фестиваля станет традиционным. Цель фестиваля – в интерактивной форме обучать детей и взрослых полезным эко-привычкам, которые помогают сохранять окружающую среду.

На фестивале одновременно работали несколько экологических площадок. Организаторы: единый региональный оператор по обращению с ТКО, а также представители общественных организаций и самарских вузов.

В рамках фестиваля гостям праздника загадывали загадки по теме экологии, провели «Энергетический диктант», посвященный вопросам энергосбережения в быту, помогали разобраться в правилах экономии энергоресурсов.

Волонтеры рассказали гостям, какие альтернативы можно найти одноразовым бытовым предметам – пластиковым стаканчиками, батарейкам, пакетам – для снижения повседневного воздействия на окружающую среду. Кроме того, активисты в игровой форме поделились тонкостями раздельного сбора отходов.

Интерес самых юных гостей фестиваля вызвала работа секции кастомайзинга. Идея кастомайзинга заключается в переделке старых вещей. Как дать им вторую жизнь, применив творческий подход, гости экофестиваля узнали на мастер-классе по декорированию.

Также в рамках фестиваля можно было сдать на переработку использованные батарейки и крышки от пластиковых бутылок.

Насыщенной развлекательной программой гостей фестиваля порадовали участники Детского музыкально–хореографического театра «Искорки», Шоу-балета «Та-Ис», Хореографического ансамбля «Холидей-ка» и Ансамбля танца «Золотая рыбка» детской школы искусств № 16 имени И.О. Дунаевского.