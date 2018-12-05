94% респондентов Самарской области не одобряют законопроект о повышении возраста выхода на пенсию по старости. Служба исследований HeadHunter по заказу Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы провела исследование, чтобы оценить, как лица старшего возраста чувствуют себя на рынке труда и всем ли удается найти работу в Москве .

По результатам исследования видно, что с возрастом время, затраченное на поиск работы, возрастает. В 40% случаев респонденты старше 45 лет отмечают, что этот процесс может занимать более полугода, в то время как вероятность найти работу в течение одной недели составляет всего 9%. В процессе поиска работы с разной степени сложностями сталкиваются 88% опрошенных старшего возраста. При этом, более половины соискателей в возрасте 45 лет и старше утверждают, что испытывают серьезные трудности на рынке труда.

Среди основных проблем с трудоустройством лица в возрасте 45 лет и старше отмечают низкий уровень оплаты труда на доступных вакансиях (данную проблему упомянуло 55% опрошенных), ограниченность выбора мест работы по территориальному признаку и степени транспортной доступности, а также высокую конкуренцию в своей сфере деятельности. Кроме того, 27% опрошенных признались, что им сложно найти работу с прозрачными условиями труда, и столько же сталкивались с теми или иными отказами в трудоустройстве из-за возраста.

«Стоит отметить, что с точки зрения законодательства возраст не может стать прямой причиной отказа кандидату, однако, тем не менее, мы видим достаточно высокий процент соискателей, которые сталкивались с подобного рода отказами. «Возрастные особенности» по сути являются неким собирательным понятием тех проблем, которые могут стать следствием недостаточной эффективности работника, по мнению работодателя, в связи с переходом определенной возрастной границы. Например, известный стереотип, о том, что чем выше возраст человека, тем больше вероятность возникновения хронических заболеваний или других проблем со здоровьем (слабое зрение, проблемы сердечно-сосудистой системы и пр.), которые в ракурсе занятости и трудоустройства могут повлечь за собой недомогание в процессе работы или необходимость часто брать больничные», – комментирует Альбина Султанова, директор Казанского филиала HeadHunter.

91% жителей Самарской области уверены, что дискриминация по возрастному признаку определенно присутствует на российском рынке труда. Наличие определенной доли дискриминации подтверждают данные опроса работодателей — 51% опрошенных руководителей приходилось отказывать кандидатам по причинам, связанным с возрастом кандидата.

Тремя главными недостатками повышения пенсионного возраста в России все опрошенные называют высокую вероятность не дожить до пенсии или получать ее слишком непродолжительное время, трудности при трудоустройстве для работников старшего возраста и недостаток вакансий, доступных для лиц предпенсионного возраста и соответствующих их квалификации.