9 мая 2018 года в 15.00 (Московское шоссе, д. 124, у стелы «Октябрьский район») состоится мероприятие, посвящённое памяти летчиков, погибших в Великой Отечественной войне, в рамках которого пройдет символическое открытие памятного граффити на фасаде дома летчику Александру Петровичу Мамкину. Подробнее о подвиге читайте в справке ниже.

В мероприятии примет участие Галина Петровна Тищенко. Она одна из тех детей, которых спас Александр Петрович в 1944 году в ходе операции «Звездочка». Женщина специально прилетит из Беларуси, чтобы почтить память летчика и рассказать самарцам о его подвиге. Александр Мамкин спас ее, когда Галине Петровне было 11 лет.

Рисунок на фасад дома нанесли самарские художники совместно с Фондом капитального ремонта на средства частного инвестора. В программе мероприятия – стихи о доблестных летчиках, запуск в небо 230 шаров – именно столько детей было спасено в результате операции «Звездочка».

Справка: История подвига

Операция «Звездочка»

В годы Великой Отечественной 105-й Отдельный авиаполк гражданского воздушного флота (с июля 1941-го личный состав советского ГВФ, согласно приказу наркома обороны СССР, считался призванным в Красную армию) первым наладил регулярное сообщение с белорусскими партизанами. В леса через линию фронта летчики на низкоскоростных бипланах Р-5 и ПО-2 доставляли продовольствие, оружие и боеприпасы, транспортировали раненых в тыловые госпитали. А еще спасали детей…

В начале 1944 года в оккупированном Полоцке немцы рядом с детским домом №1 организовали нацистский госпиталь. Такое соседство несло для сирот смертельную угрозу — гитлеровское командование решило использовать детей в качестве доноров крови для раненых солдат. Спасать сирот нужно было незамедлительно.

Так началась операция «Звездочка». В феврале 1944 года, несмотря на пристальное внимание оккупантов, партизаны Полоцко-Лепельской зоны скрытно вывели из города более 150 воспитанников и около 40 работников детского дома вглубь подконтрольной им территории. Это было первых этапом спасения. Оставаться у партизан было небезопасно – немецкое командование развернуло усиленную охоту на мстителей. Следовало доставить сирот на Большую землю, и эта задача легла на плечи летчиков 105-го Отдельного авиаполка ГВФ.

Лейтенант Александр Мамкин был одним из тех, кто, лавируя под огнем вражеских зениток, увозил детей подальше от войны.

Летать Александр Мамкин начал до войны. В 1939-м с отличием окончил Балашовское летное училище ГВФ. Как лучшему курсанту ему давалась возможность выбрать, где он хочет работать, но своим правом Александр не воспользовался. «Направьте туда, где я нужен», – сказал он членам комиссии по распределению летного состава.

Так после окончания летного училища Мамкин три года проработал в Таджикском, а затем в Узбекском управлениях гражданского воздушного флота. За это время пилот налетал 1700 часов и доставил свыше двухсот тонн почты и грузов.

С первых дней войны Александр стремился попасть на фронт, но в управлении ГВФ решили, что в тылу опытный летчик нужнее. Просьбу Мамкина удовлетворили через год, и в августе 1942 он прибыл на фронт.

Уже в августе 43-го Мамкин получил свою первую награду – орден «Отечественной войны 1-й степени». За время Отечественной войны совершил 74 боевых вылета. Доставил партизанам 13240 кг боеприпасов и вывез 24 человека партизан», – говорилось в представлении летчика к ордену. – Всегда выполняет отлично боевые задания, проявляя при этом мужество и отвагу».

Подвиг

11 апреля 1944 года Александр на своем Р-5 вылетел в очередной рейс — на партизанской площадке на озере Велечье к эвакуации готовилась следующая группа детей.

Самого старшего мальчика Володю Шишкова Мамкин усадил в задней кабине, воспитательницу и еще девять малышей — в фюзеляже, двух раненых партизан — в кассетах, похожих на торпедные аппараты. Так в двухместном Р-5 уместились 13 человек.

Биплан не без труда оторвался от земли и, поднявшись в ночное небо, взял курс на родную базу. Полет проходил нормально, но на подлете к линии фронта Р-5 обстреляли вражеские зенитки. Самолет загорелся. Из моторного отсека на двигатель, с двигателя на кабину пилота — огонь распространялся очень быстро. В подобных ситуациях инструкция предписывает летчику воспользоваться парашютом и оставить машину. Но на борту дети! Обречь сирот на страшную смерть он, сам выросший без отца, никак не мог. Летчик решил во что бы то ни стало довезти детей до аэродрома.

На нем горело все: шлемофон, одежда, унты. Превозмогая адскую боль, он все тянул к посадочной полосе. И дотянул! «Под вражеским огнем на горящем самолете, обгорая сам, он долетел до своей территории, снизился и произвел посадку», — говорилось в донесении о боевой работе полка за апрель 1944-го.

Когда к месту посадки подъедут полковые медики и летчики, они увидят на белом снегу почерневшее, дымящееся тело пилота с вплавленными в лицо очками-«консервами» и поразятся: как мог человек вынести нестерпимую боль пожирающего тело огня? Управлять самолетом. Посадить. Выбраться из кабины, — писала о подвиге Мамкина Ольга Жукова, внучка однополчанина летчика. — На обгоревших ногах шагнуть к пассажирской двери, чтобы открыть ее. И — упасть, лишь заслышав голос старшего мальчика, Володи Шишкова: «Товарищ летчик! Не беспокойтесь! Я открыл дверцу. Все живы, выходим…»

Александр Мамкин скончался в госпитале 17 апреля 1944 года…Ему было 28 лет, у него не осталось детей. Но спасенные им дети называют себя «Дети Мамкина».

Память

Как ни странно, беспримерный подвиг Александра Мамкина не был отмечен наградами. В представлении на присвоенный летчику посмертно орден Красного Знамени ни слова о спасении детей. К награде пилота представили за очередные «33 боевых вылета ночью в тыл противника», доставку «9035 кг боеприпасов, 41 человека военнослужащих», вывоз «113 раненых партизан». Да и подписан документ был 8 апреля 44-го — за 3 дня до последнего рейса летчика.

Образ героя и спасенных им детей сохранился в кинохронике — кинооператоры застали летчика на партизанском аэродроме перед его последним вылетом. Эти кадры использовались в разных фильмах, в том числе в четвертой части документальной киноэпопеи «Великая Отечественная война. Партизаны».