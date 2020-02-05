Поправки продлевают действие программы маткапитала до 31 декабря 2026 года с его ежегодной индексацией.

«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки, которые касаются использования средств материнского капитала. Они разработаны в соответствии с поручениями Президента России Владимира Путина, озвученными в Послании Федеральному Собранию.

Поправки, в первую очередь, продлевают действие программы маткапитала до 31 декабря 2026 года с его ежегодной индексацией.

Теперь маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Такие семьи получат 466 617 рублей. В случае рождения или усыновления в семьях второго ребенка и последующих детей размер выплаты должен составить 616 617 рублей.

Также, решение о выдаче сертификата на маткапитал будет приниматься в течение 15 дней с даты приема заявления, а не как это было ранее – в течение месяца.

«Важно сделать так, чтобы предложения Президента как можно скорее заработали на практике, начали помогать семьям. Расширение программы материнского капитала, возможностей его применения — наш безусловный приоритет. После принятия закона «Единая Россия» будет помогать с его применением людям на местах, чтобы новые положения работали без бюрократии и проволочек. Задействуем для этого сеть наших отделений по всей стране», – подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Напомним, сегодня утром премьер-министр Михаил Мишустин на встрече в Правительстве обсудил с Андреем Турчаком и Сергеем Неверовым совместную работу над законопроектом.

«Инициативы по поддержке семей с детьми, выдвинутые Президентом Владимиром Владимировичем Путиным в Послании имеют огромное значение для развития страны, приумножения самого главного богатства и ценности государства – его граждан. Беспрецедентные меры поддержки были очень позитивно восприняты многими семьями, живущими в Самарской области. Это и совсем молодые супруги, которые ещё только планируют стать родителями, и многодетные семьи, которые имеют опыт и понимают, каким огромным подспорьем явятся помощь государства.

Уже в 2020 году в Самарской области получить материнский капитал смогут десятки тысяч семей. И, конечно, люди очень ждут, когда все необходимые законодательные процедуры будут пройдены и эти инициативы заработают «на местах». Поправки в блок законопроектов, касающихся выплаты маткапитала, важно принять как можно скорее. Уверен, коллеги по партии «Единая Россия» отнесутся к вопросу со всей серьезностью и в ближайшее время поправки будут окончательно сформированы и приняты депутатами.

Со своей стороны отмечу, что Правительство Самарской области активно включилось в реализацию задач, поставленных Президентом, мы находимся в постоянном контакте с коллегами из федерального Правительства по каждому из направлений.

Серьёзная задача стоит и перед региональным отделением партии «Единая Россия». Я поручил однопартийцам провести широкую разъяснительную работу – доводить до граждан новый порядок предоставления мер поддержки, помогать семьям в их получении, следить за тем, чтобы не было бюрократических барьеров, а сами процедуры проходили максимально быстро и необременительно для получателей.

В последние недели самарское реготделение проводит обсуждение новых мер социальной поддержки с молодыми семьями, многодетными родителями. Большинство из них подчеркивает, что, учитывая занятость родителей новорожденных, оформление документов необходимо проводить в формате «одного окна», либо в автоматизированном режиме, без личного присутствия заявителя. Обязательно будем к этому стремиться» – рассказал Дмитрий Азаров, Губернатор Самарской области, секретарь реготделения партии «Единая Россия».