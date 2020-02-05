В Госдуму внесены поправки, касающиеся использования маткапитала2020-02-12 08:04
Поправки продлевают действие программы маткапитала до 31 декабря 2026 года с его ежегодной индексацией.
«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки, которые касаются использования средств материнского капитала. Они разработаны в соответствии с поручениями Президента России Владимира Путина, озвученными в Послании Федеральному Собранию.
Поправки, в первую очередь, продлевают действие программы маткапитала до 31 декабря 2026 года с его ежегодной индексацией.
Теперь маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Такие семьи получат 466 617 рублей. В случае рождения или усыновления в семьях второго ребенка и последующих детей размер выплаты должен составить 616 617 рублей.
«Важно сделать так, чтобы предложения Президента как можно скорее заработали на практике, начали помогать семьям. Расширение программы материнского капитала, возможностей его применения — наш безусловный приоритет. После принятия закона «Единая Россия» будет помогать с его применением людям на местах, чтобы новые положения работали без бюрократии и проволочек. Задействуем для этого сеть наших отделений по всей стране», – подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
Напомним, сегодня утром премьер-министр Михаил Мишустин на встрече в Правительстве обсудил с Андреем Турчаком и Сергеем Неверовым совместную работу над законопроектом.
«Инициативы по поддержке семей с детьми, выдвинутые Президентом Владимиром Владимировичем Путиным в Послании имеют огромное значение для развития страны, приумножения самого главного богатства и ценности государства – его граждан. Беспрецедентные меры поддержки были очень позитивно восприняты многими семьями, живущими в Самарской области. Это и совсем молодые супруги, которые ещё только планируют стать родителями, и многодетные семьи, которые имеют опыт и понимают, каким огромным подспорьем явятся помощь государства.
Уже в 2020 году в Самарской области получить материнский капитал смогут десятки тысяч семей. И, конечно, люди очень ждут, когда все необходимые законодательные процедуры будут пройдены и эти инициативы заработают «на местах». Поправки в блок законопроектов, касающихся выплаты маткапитала, важно принять как можно скорее. Уверен, коллеги по партии «Единая Россия» отнесутся к вопросу со всей серьезностью и в ближайшее время поправки будут окончательно сформированы и приняты депутатами.
Со своей стороны отмечу, что Правительство Самарской области активно включилось в реализацию задач, поставленных Президентом, мы находимся в постоянном контакте с коллегами из федерального Правительства по каждому из направлений.
Серьёзная задача стоит и перед региональным отделением партии «Единая Россия». Я поручил однопартийцам провести широкую разъяснительную работу – доводить до граждан новый порядок предоставления мер поддержки, помогать семьям в их получении, следить за тем, чтобы не было бюрократических барьеров, а сами процедуры проходили максимально быстро и необременительно для получателей.
В последние недели самарское реготделение проводит обсуждение новых мер социальной поддержки с молодыми семьями, многодетными родителями. Большинство из них подчеркивает, что, учитывая занятость родителей новорожденных, оформление документов необходимо проводить в формате «одного окна», либо в автоматизированном режиме, без личного присутствия заявителя. Обязательно будем к этому стремиться» – рассказал Дмитрий Азаров, Губернатор Самарской области, секретарь реготделения партии «Единая Россия».
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