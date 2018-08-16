По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» и ФБУ «Авиалесоохрана» в городских округах Сызрань, Октябрьск и 10 районах Самарской области объявлена чрезвычайная пожарная опасность лесов, 5-й класс: Безенчукский, Волжский, Елховский, Исаклинский, Красноармейский, Приволжский, Сергиевский, Сызранский, Хворостянский, Шигонский.

Как сообщалось ранее, количество районов с чрезвычайной опасностью лесов динамично растет, в связи с этим Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям области о необходимости быть предельно осторожными с огнем.

Обращаем внимание на то, что риск загораний мусора и сухой травы, а также возникновения природных пожаров очень высок!

Опасными факторами при горении сухой травы, несанкционированных сельхозпалах являются: задымленность, смог, огонь.

Травяные, природные пожары очень опасны, поскольку ситуация на них может измениться мгновенно. Даже при тушении невысокой травы можно погибнуть или получить сильные ожоги. Травяные пожары быстро распространяются (иногда за считанные секунды) и могут внезапно оказаться за спиной человека.

Главное управление настоятельно рекомендует следовать правилам поведения в пожароопасный сезон:

- соблюдайте запрет на посещение лесов; – не разводите костер в лесу или на торфянике (даже вблизи водоёмов); – не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы; – не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями – петардами, бенгальскими огнями и т.п.; – не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах – искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом; – недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы; – водителям необходимо быть предельно внимательными – брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.

Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи)

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82