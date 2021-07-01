Депутат Государственной Думы РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов, комментируя итоги работы VII созыва Государственной Думы, отметил, что в рамках завершающейся законодательной пятилетки нижняя палата парламента создала новые форматы законотворческой работы, отвечающие современным вызовам.

- Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, выступая на заключительном пленарном заседании весенней сессии, отметил приоритет законов, имеющих социальную направленность. Фактически осложнение ситуации, связанной с коронавирусом, создало условия для формирования новой системы законотворчества в целом ряде отраслей, и в первую очередь – в сфере социальной поддержки граждан. В России создана новая современная система социального обеспечения, ориентированная на адресную помощь тем, кто в ней нуждается. Важно, что прописанные в новых законах нормы действенны и эффективны не только в кризисной ситуации, но и вне ее. Это гибкие механизмы, направленные на рост благосостояния граждан, на поддержку стабильности их экономического статуса как в кризисное время, так и в благополучной ситуации, – подчеркнул Михаил Романов.

Парламентарий отметил, что эта работа проводилась по поручению президента РФ Владимира Путина во исполнение новых положений Конституции, которая закрепила социальные приоритеты нашего государства, объединила его граждан вокруг национальных ценностей, семейных традиций, национальных культуры и искусства.

- Эти изменения ознаменовали создание новых законотворческих векторов, которые надлежит продлевать следующим созывам Государственной Думы. Дальнейшее развитие программ социальной защиты граждан, расширение правового поля для совершенствования механизмов цифровой экономики и повышения доступности госуслуг, формирование устойчивого законодательного содействия предпринимательству, инновациям, технологическому прогрессу – это главные точки в Послании президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, а, значит, на дорожной карте, по которой к достижению целей национального развития предстоит в своей законотворческой работе двигаться новому депутатскому корпусу, – отметил Михаил Романов.

Среди важных моментов работы Госдумы в уходящем созыве парламентарий также отметил наделение депутатов правом утверждать состав Правительства РФ. – Это важнейшее изменение, которое повышает значимость нижней палаты парламента в системе государственной власти, а также имеет стратегически важное значение в контексте предстоящих выборов: в сентябре избирателям предстоит отдать голоса за тех, кто будет в том числе нести ответственность за работу министров. С этим изменением система народовластия в нашем государстве заметно укрепилась, и мы все верим в то, что граждане воспользуются своими избирательными правами в полной мере, активно принимая участие в грядущих выборах, – резюмировал Михаил Романов.