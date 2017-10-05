Эксперты регионального штаба Общероссийского народного фронта в Самарской области по итогам общественного контроля устранения недостатков при проведении реконструкции детского сада № 325 в городе Самара намерены обратиться в Генеральную прокуратуру с целью проведении проверки законности исполнения муниципального контракта на капитальный ремонт и реконструкцию, а также проверки должностных лиц на наличие коррупционной составляющей.

Еще летом 2016 г., до открытия детского сада, эксперты ОНФ выразили обеспокоенность качеством ремонта и передали заключение о нарушениях, к которым привели конструктивные ошибки подрядчика при выполнении ремонта кровли, представителям департаментов градостроительства и образования города, областной прокуратуре и исполнителю государственного контракта.

«На основании выявленных экспертами ОНФ недостатков нового здания был составлен график устранения нарушений по 20 пунктам, как протечка кровли, нарушения монтажа вентиляции, неисправная пожарная сигнализация и другое. Представители подрядчика заверили, что в рамках гарантийного обслуживания все выявляемые в процессе эксплуатации недостатки будут оперативно устраняться», – рассказал член регионального штаба ОНФ Сергей Недорезов.

По итогам эксплуатации здания в зимний период 2016-2017 гг., родительская общественность неоднократно высказывала нарекания на то, что дети болеют, в группах холодно. В помещениях детских групп протекал потолок, неправильно работала вентиляция, по этой причине администрация садика была вынуждена переводить детей из помещений и закрывать группы. Плитка входной группы была сколькой и травмоопасной.

Администрация детского сада выражала беспокойство по поводу того, что строители регулярно счищают потеки со стен и заново их штукатурят. Однако, подрядчик не спешил устранять конструктивные ошибки ремонта, ограничиваясь «косметическими» полумерами. Эксперты ОНФ неоднократно выезжали на объект и проводили фотофиксацию.

После того, как к решению проблем детского сада подключился представитель рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Павел Жбанов, подрядчик и министерство строительства заверили общественность, что к началу нового учебного года объект был приведен в соответствие со всеми строительными и санитарными нормами.

Контрольный выезд на объект экспертов ОНФ и представителей администрации показал, что действия подрядчика положительного результата не дали, и крыша по-прежнему протекает.

Напомним, на капитальный ремонт муниципального детского сада комбинированного типа, согласно государственного контракта с администрацией города, было выделено около 100 млн руб. из бюджетов разных уровней. «Кроме того, что срок исполнения контракта был нарушен почти на год, в результате допущенных строителями огрех эксплуатацию здания сегодня нельзя признать полноценной», – отметил Недорезов.

«Ненадлежащее исполнение гарантийных обязательств подрядчиком в течение года свидетельствует о том, что он не намерен устранять весь объем недоделок. Косметические работы положительного результата не дают. Объект остается непригодным к эксплуатации», – подтвердил Недорезов. Активисты ОНФ обратятся в Генеральную прокуратуру с целью проведении проверки деятельности всех должностных лиц, причастных к исполнению данного муниципального контракта.