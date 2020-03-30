В связи с угрозой распространения заболеваемости ОРВИ и новой коронавирусной инфекции, передающейся воздушно-капельным путем, в учреждениях социального обслуживания Самарского области проводится комплекс профилактических мероприятий. Здесь уже введён ограничительный режим работы, чтобы избежать массового скопления граждан. Тем более, что получатели социальных услуг – это в основном пожилые люди, попадающие в группу высокого риска.

«Сейчас очень важно чтобы все понимали, как будет осуществляться деятельность наших подведомственных структур. Карантин объявлен в пансионатах для пожилых и людей с инвалидностью, домах ребенка, социально-реабилитационных центрах. Визиты родственников и гостей отменяются, запрещаются выезды к родственникам. В случае передачи продуктов или вещей от родственников, их рекомендуется упаковать в два пакета, один из которых при передаче персоналу нужно будет выбросить. Места передачи обрабатываются антисептиком. Это необходимо, чтобы обезопасить наших подопечных. Убедительно прошу всех с пониманием отнестись к этим мерам, потому что в этих учреждениях находятся люди с ослабленным здоровьем. Наша задача – обеспечить для них полную безопасность», – министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова.

В названных учреждениях сейчас усилен контроль за самочувствием проживающих. В случае малейших подозрений на вирусную инфекцию они будут изолированы с привлечением медиков. Весь работающий там персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими составами для обработки полов и поверхностей, проводится кварцевание помещений.

В условиях, когда люди будут находиться на карантине, меры социальной поддержки приобретают особенно важную роль, поэтому все службы, которые обеспечивают эту работу, будут трудиться. В Самарской области выплаты осуществляются централизованно, и большинство людей получают их посредством кредитных организаций и Почтой России. Перебоев с выплатами не будет.

В управлениях социальной защиты населения до 5 апреля не будет личного приема граждан. При этом усиливается работа телефонов «горячей линии», по которым будут консультировать жителей региона. Кроме того, заявления на предоставление мер социальной поддержки будут предоставляться в электронном виде через портал Госуслуг, через Социальный портал министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области (suprema63.ru). Количество сотрудников, работающих с электронными документами, будет увеличено.

«Чтобы обеспечить условия карантина президентом Владимиром Путиным и губернатором Дмитрием Азаровым принято решение, согласно которому меры социальной поддержки, назначаемые на определенный период времени, на время карантина будут продлены. То есть если во время карантина срок предоставления социальной льготы завершился, она продлевается автоматически не менее, чем на полгода. Для продления льготы не нужно приходить в управление соцзащиты и предоставлять документы. Даже если за этот период условия предоставления изменятся, и кто-то из граждан возможно утратит право на льготы, по закону никто не имеет права взыскать эти выплаты. Нет оснований к тому, чтобы срочно в период карантина идти в места скопления людей», – подчеркнула Марина Антимонова.

Комплексные центры социального обслуживания населения будут работать не в полном штатном составе. На рабочих местах будут дежурить лишь те специалисты, которые занимаются работой с семьями, находящимися в социально-опасном положении. «Мы не можем приостановить эту деятельность, и когда выявляется такая семья с детьми, нуждающимися в защите государства, мы обязаны ее вести и принимать соответствующие меры. Это же касается и органов опеки», – пояснила Марина Антимонова.

Социальные работники, осуществляющие уход на дому за пожилыми гражданами, в эти дни будут работать в полноценном режиме, конечно, соблюдая все меры предосторожности. Сейчас их подопечным как никогда нужна помощь и забота. Весь персонал проинструктирован и проинформирован о рисках и признаках новой инфекции, их снабдили средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими растворами. Соцработники помогают проводить влажную уборку дома у пожилых граждан.

«Совместно с министерством здравоохранения еще несколько недель назад был проведен инструктаж и розданы памятки о группах риска, о первых признаках коронавирусной инфекции. Поэтому при общении с пожилыми людьми и инвалидами и проявлении признаков заболевания социальные работники обязаны вызвать медперсонал на дом или скорую помощь», – сказала Марина Антимонова.

Граждане, которые сегодня находятся на реабилитационных курсах, их завершат. Новые пока начинаться не будут. Дневное пребывание людей в реабилитационных центрах прекращается. Также приостановлена выдача путевок в санаторно-курортные учреждения. Что касается детских круглогодичных оздоровительных организаций, здесь ситуация аналогичная: текущие смены завершаются, новые не начинаются.

Номера горячей линии управлений социальной защиты населения в г.о. Самара:

Управление по Железнодорожному, Ленинскому и Самарскому районам – 336-38-60,

332-51-99.

Управление по Куйбышевскому району – 330-39-72.

Управление по Промышленному району – 995-43-56, 995-03-86.

Управление по Кировскому району – 992-21-36, 995-10-85, 992-40-55.

Управление по Красноглинскому району – 950-53-20, 950-20-50.

Управление по Октябрьскому и Советскому районам – 337-69-61, 995-59-96, 992-76-29, 995-40-21..